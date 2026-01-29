Inicio
Definido el camino a la gloria: Lyon y Aston Villa lideran la clasificación a octavos de la Europa League

Jue, 29/01/2026 - 17:16
Una emocionante última jornada sella el destino de los 36 equipos, con Real Betis logrando el pase directo y equipos como Stuttgart y Nottingham Forest asegurando su lugar en los playoffs.
BIRMINGHAM (United Kingdom), 29/01/2026.- Morgan Rogers of Aston Villa (R) scores his teams first goal during the UEFA Europa League match between Aston Villa and FC Salzburg, in Birmingham, Britain, 29 January 2026.
Créditos:
EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

La fase de liga de la UEFA Europa League 2025-2026 ha llegado a su fin con una dramática octava y última jornada, disputada este jueves 29 de enero, que definió a los 8 equipos clasificados directamente a octavos de final y a los 16 que buscarán su boleto en la ronda de playoffs.

Lyon y Aston Villa confirmaron su dominio y sellaron su pase como los dos mejores equipos de la competición. El conjunto francés venció por 4-2 al PAOK en un partido vibrante, mientras que el equipo de Birmingham sufrió para imponerse por 3-2 al RB Salzburg, asegurando ambos 18 puntos en la cima de la clasificación.

La jornada estuvo cargada de emoción, como en el duelo que el VfB Stuttgart le ganó por 3-2 al Young Boys, un resultado que le sirvió al equipo alemán para meterse en los playoffs y que significó la eliminación del conjunto suizo. Por su parte, el Nottingham Forest no tuvo piedad del Ferencvaros y, con un contundente 4-0 en casa, aseguró su presencia en la siguiente fase.

Entre los equipos españoles, el Real Betis logró una importante victoria por 2-1 sobre el Feyenoord, lo que le permitió escalar hasta la octava posición y obtener el último cupo directo a los octavos de final. Nelson de Ossa logró jugar 74 minutos. El Celta de Vigo, por su parte, empató 1-1 con el Estrella Roja y deberá jugar la repesca.

Otros resultados destacados fueron la victoria del Porto por 3-1 sobre el Rangers y el triunfo del Bologna por 3-0 ante el Maccabi Tel Aviv.

Con la fase de liga concluida, los 8 primeros clasificados esperarán en octavos, mientras que los equipos ubicados entre el 9º y el 24º puesto se enfrentarán en una ronda de playoffs para determinar a los otros 8 contendientes.

Creado Por
Alejandro Roncancio Soche
Europa League
Lyon
Aston Villa
Real Betis
