La octava y última jornada de la nueva fase de liga de la UEFA Champions League ha llegado a su fin este miércoles 28 de enero, dejando un panorama de alta tensión y definiendo los últimos pases a las rondas eliminatorias. La noche estuvo marcada por empates agónicos y victorias cruciales que alteraron las posiciones finales de la tabla general.

En uno de los duelos más esperados, el Real Madrid cayó sorpresivamente por 4-2 en su visita al Benfica, una derrota que incluso llegó con gol del arquero rival. Este resultado si bien no compromete su clasificación, mancha su paso en la competición. Por su parte, el FC Barcelona ganó 4-1 en casa frente a un combativo Copenhagen, asegurando puntos valiosos en la clasificación final. Mientras que la suerte del Atlético de Madrid no estuvo presente, cómo sí lo estuvo la nieve en Madrid, que perdió 1-2 contra el Bodo/Glimt, asegurando su avance pero sin el brillo esperado.

El Athletic Club no hizo valer su localía y perdió 2-3 contra el Sporting CP, mientras que el Villarreal no tuvo oportunidad contra un sólido Bayer Leverkusen que se impuso por 3-0.

En otros frentes, el Manchester City y el Arsenal confirmaron su estatus de favoritos con cómodas victorias en casa. Los de Guardiola vencieron 2-0 al Galatasaray y los 'Gunners' hicieron lo propio por 3-2 ante el Kairat Almaty. El Liverpool también goleó, con un contundente 6-0 sobre el Qarabag.

La jornada se completó con duelos muy reñidos, como la victoria de los italianos 0-2 del Inter de Milán frente al Borussia Dortmund, y el Bayern Múnich ganó 1-2 contra el PSV con asistencia de Luis Díaz. El Chelsea consiguió una importante victoria por 2-1 sobre el Napoli, y el Tottenham se llevó los tres puntos al vencer por 0-2 al Eintracht Frankfurt.

Con estos resultados, la atención se centra ahora en el sorteo de los playoffs eliminatorios que preceden a los octavos de final, donde los equipos conocerán su destino en la lucha por la 'Orejona'.