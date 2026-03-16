Entre académicos y viejos conocidos: así armó Fajardo su equipo programático

La imagen, por sí sola, no alcanza para probar cargos futuros ni jerarquías internas. Pero sí permite leer una señal política: Fajardo quiere que su programa se asocie más con capacidad técnica y experiencia de gestión que con ruido partidista. En ese sentido, el equipo que exhibió dice tanto por los nombres que incluye como por el tipo de perfiles que privilegia.

Un bloque técnico con sello académico

La primera capa del afiche está en los perfiles que transmiten formación, experticia y recorrido institucional. Ahí aparecen nombres como Edna Bonilla, hoy fórmula vicepresidencial y con trayectoria en educación pública; Juan José Echavarría, una referencia del mundo económico; Mauricio Olivera, ligado a pensiones, administración pública y hoy a la Universidad de los Andes; Gonzalo Hernández, con paso por Hacienda; y Hugo Acero, identificado con seguridad urbana.

Ese grupo no está pensado para mover pasiones electorales por sí solo, pero sí para proyectar una idea de solvencia. Fajardo parece querer decir que, detrás de su programa, hay gente que conoce la administración, el diseño de política pública y la gestión sectorial. También entran en esa lógica perfiles como Joaquín Vélez y Rosa Inés Ospina, más conectados con derecho público, transparencia y rendición de cuentas.

La otra mitad del equipo mira a Antioquia

Pero el afiche no está hecho solo de académicos y técnicos. También vuelve a mirar hacia una cantera conocida del fajardismo. Ahí aparecen nombres vinculados a experiencias previas de gobierno en Medellín y Antioquia, como Federico Restrepo, Luz María Agudelo, Jairo Humberto Patiño y Jorge Melguizo.

Ese bloque le da una segunda lectura al anuncio. No se trata solo de un grupo de expertos convocados para escribir propuestas, sino también de un círculo de confianza que remite a etapas anteriores de la trayectoria de Fajardo. Eso le da coherencia al mensaje, porque no parece una lista improvisada. Pero también lo expone a una crítica obvia: más que una foto de renovación, el afiche puede leerse como una vuelta a nombres conocidos de su propio universo político y administrativo.

No todos los nombres dicen lo mismo

Ahí aparece una debilidad de la pieza. Algunos integrantes son fáciles de ubicar por su hoja de vida pública. Otros, en cambio, quedan apenas enunciados. La campaña publicó nombres, pero no explicó cargos, áreas ni funciones. Eso hace que el afiche tenga dos velocidades: una parte del equipo transmite experiencia de inmediato; otra queda en zona gris y obliga al lector a preguntarse quién es quién.

Ese vacío importa porque la imagen quiere comunicar músculo programático. Y para lograrlo no basta con reunir 26 nombres. También hay que ordenar la información. En varios casos, la falta de contexto le quita fuerza a una apuesta que, en el fondo, sí tiene una lógica reconocible.

¿Qué revela la foto de Fajardo?

La conclusión más útil no es contar cuántos nombres famosos hay en la lista. Es entender el patrón. Fajardo mostró un equipo donde predominan los perfiles técnicos, los economistas, los académicos y los viejos conocidos de su red de confianza. Es una mezcla consistente con la identidad que ha tratado de construir durante años: menos maquinaria, más gestión; menos estridencia, más moderación.

El problema es que esa fortaleza también puede convertirse en límite. Un equipo así puede transmitir seriedad, pero no necesariamente novedad. Y si varios nombres solo resultan familiares para élites académicas, administrativas o políticas, la señal puede perder fuerza fuera de ese círculo. En otras palabras, el afiche sí deja ver quién rodea el programa de gobierno de Fajardo. La duda es si ese entorno alcanza para entusiasmar a un electorado más amplio.