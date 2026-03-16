El Congreso volvió a sesionar este 16 de marzo y entró en la parte más apretada del semestre. Lo que viene no es una agenda limpia ni ordenada: hay proyectos que sí regresan con discusión programada, otros que siguen vivos solo en el papel y un proceso, el de la elección del próximo contralor, que ya empezó pero apenas va en sus primeras etapas. El reloj corre hasta el 20 de junio y, a esta altura, no todo lo que suena en el debate público tiene la misma opción de avanzar.

La reforma a la salud no vuelve todavía como debate de fondo

Uno de los temas más sensibles del regreso es la reforma a la salud, pero no porque ya esté lista para discutirse de nuevo. Lo primero que tiene que pasar es otra cosa: la plenaria del Senado deberá decidir si acepta la apelación contra el archivo del proyecto en la Comisión Séptima. Es decir, antes de hablar del contenido, el Congreso tendrá que resolver si esa reforma revive o si se hunde de manera definitiva. Ese detalle cambia por completo la foto del arranque legislativo, porque hoy la discusión no es cómo quedaría la reforma, sino si alcanza a volver al tablero.

Hay otros temas que sí llegan caminando

No todo arranca en ese punto de incertidumbre. La Jurisdicción Agraria y Rural, por ejemplo, aparece en la Cámara con trámite en plenaria, así que entra a este periodo en una fase más avanzada. Y algo parecido pasa con la reforma al ICETEX: la agenda legislativa del Senado para esta semana la incluyó en la Comisión Primera, así que sí llega con movimiento concreto y no solo con ruido político. Eso no quiere decir que ambos temas vayan a salir rápido, pero sí que, a diferencia de la salud, ya están montados en una ruta más clara dentro del Congreso.

El contralor también entra en escena

Otro asunto que va a atravesar estas semanas es la elección del próximo contralor general. La convocatoria ya fue abierta y el proceso de inscripción arrancó entre el 16 y el 18 de marzo, así que el tema ya empezó a moverse. Pero aquí la historia es distinta a la de las reformas: no se trata de un proyecto de ley ni de una discusión en comisión, sino de un proceso de selección que apenas comienza a correr. Por eso aparece en la agenda del cierre, aunque vaya por un carril distinto al de los proyectos que están buscando votos en Senado o Cámara.

En el fondo, eso es lo que deja ver este regreso: el Congreso volvió con varios frentes abiertos, pero no todos pesan igual ni están en el mismo punto. La salud sigue en suspenso, la jurisdicción agraria ya está más adelantada, el ICETEX sí tiene espacio en la agenda inmediata y la elección del contralor ya arrancó su propio cronograma. Más que una lista de pendientes, lo que empieza ahora es una carrera para ver qué temas alcanzan a moverse de verdad antes de que se cierre el semestre.