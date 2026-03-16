Indígenas bloquean el acceso al centro administrativo La Alpujarra, en Medellín

Una movilización indígena que comenzó en la madrugada de este lunes 16 de marzo mantiene bloqueados varios accesos al centro administrativo de La Alpujarra, en Medellín, donde funcionan la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y otras entidades públicas clave del departamento.

De acuerdo con reportes iniciales de las autoridades, cerca de una decena de camiones arribó al lugar en las primeras horas del día con integrantes de distintas comunidades indígenas. Con el paso de la mañana, cientos de manifestantes se concentraron en los accesos del complejo administrativo, generando restricciones en el ingreso y salida de funcionarios y visitantes.

La protesta fue convocada por la Organización Indígena de Antioquia, que señaló que la movilización se realiza con el propósito de exigir respeto y garantías para los derechos de sus comunidades. Según explicó la organización en un comunicado, a la jornada se sumaron delegaciones provenientes del resguardo Río Alto San Juan, en el municipio de San Pedro de Urabá, así como de Necoclí, Arboletes, Mutatá y otros municipios del Urabá antioqueño, además de comunidades del suroeste del departamento.

En el documento, los voceros de la organización indicaron que la decisión de movilizarse se tomó de manera pacífica para visibilizar las problemáticas que enfrentan en sus territorios. También señalaron que la protesta cuenta con la participación aproximada de 1.200 personas, entre ellas más de 200 niños y niñas de entre 2 y 17 años, mujeres embarazadas, docentes, líderes comunitarios y otros integrantes de las comunidades.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró en declaraciones a la emisora Blu Radio que hasta el momento se calcula la presencia de alrededor de 500 personas en la movilización. Según el mandatario, entre los participantes hay niños, jóvenes y mujeres que llegaron a la ciudad como parte de la minga para presionar un cambio frente a sus demandas.

Durante la mañana, al menos 800 indígenas permanecían en las inmediaciones de La Alpujarra. Los manifestantes se ubicaron principalmente en los accesos principales del complejo, donde instalaron campamentos improvisados con toldillos y hamacas, además de espacios destinados a la preparación de alimentos, lo que sugiere que podrían permanecer allí por un periodo prolongado.

La situación también ha generado afectaciones importantes en la movilidad del centro de Medellín. Las mayores congestiones se registran en la avenida San Juan y en varias vías cercanas al complejo administrativo, especialmente para quienes se desplazan desde o hacia el centro de la ciudad.

Ante el desarrollo de la jornada, desde primeras horas del día se recomendó a funcionarios de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia aplazar su llegada a las oficinas o evitar desplazarse al lugar mientras se evalúan las condiciones de seguridad.

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En la zona hacen presencia unidades de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que monitorean la movilización y acompañan los primeros acercamientos entre autoridades y representantes indígenas con el objetivo de prevenir enfrentamientos y abrir canales de diálogo.

Hasta el momento, los voceros de la minga no han presentado públicamente un pliego formal de peticiones. No obstante, este tipo de movilizaciones ha estado históricamente relacionado con exigencias sobre seguridad en los territorios, acceso a tierras, inversión social y cumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades.

Las autoridades locales permanecen en alerta mientras se evalúa la evolución de la protesta y su impacto en el funcionamiento de las instituciones públicas y en la movilidad de la capital antioqueña.