Inicio
Colombia

Condena de 30 años a estadounidense por explotación sexual en Medellín

Vie, 22/05/2026 - 17:47
El estadounidense de 65 años fue condenado por los delitos de intento de explotación sexual y tentativa de tráfico sexual.
Explotación Sexual
Créditos:
Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) - X

Una corte federal del estado de Florida, Estados Unidos, dictó una condena de 30 años de prisión contra Ramón Arellano Sandoval, un ciudadano estadounidense de origen mexicano de 65 años, tras ser hallado culpable de los delitos de intento de explotación sexual y tentativa de tráfico sexual en perjuicio de una menor de edad en Medellín.

La investigación que llevó a la captura y posterior condena de Arellano Sandoval se originó durante una inspección de rutina. Agentes federales estadounidenses revisaron el teléfono celular del acusado, donde descubrieron un historial de conversaciones y videos explícitos enviados desde Colombia que evidenciaban el abuso.

Según las pesquisas de las autoridades, el modus operandi del sujeto se extendió entre los años 2022 y 2024. Durante este periodo, Arellano presionaba a la menor desde el extranjero y le exigía el envío de material audiovisual con contenido explícito a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, todo a cambio de transferencias de dinero.

Pruebas contundentes

Una de las pruebas reinas dentro del proceso judicial demostró que el agresor era plenamente consciente de la edad de la víctima. En uno de los chats de audio recuperados por las autoridades, el propio Arellano le admitió a la adolescente que "no le importaba" que tuviera 17 años.

Además de los 30 años que deberá pasar tras las rejas, el tribunal determinó que, una vez cumpla su condena en la cárcel, el sujeto deberá cumplir con 15 años de libertad supervisada y quedará registrado como delincuente sexual, lo que limitará sus movimientos y actividades en territorio estadounidense.

A raíz de este hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó en su cuenta de X que la condena se había logrado gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional (DIPRO), la Fiscalía Nacional, HSI Colombia, HSI Miami, Migración y la Fiscalía de Florida.

 

El problema de la explotación sexual comercial infantil en Medellín

Según la ONG Valientes, en 2025 Medellín fue la tercera ciudad con mayor número de víctimas de explotación sexual infantil en todo el país con un total de 228 casos. El 46.49% de las víctimas se encuentran en un rango de edad entre los 14 y 17 años. Además, el 82.89% son de sexo femenino. 

En primer lugar a nivel nacional se encuentra Norte de Santander, con un total de 440 casos, seguido de Bogotá con 283 víctimas.

Creado Por
Luz Gabriela León
Explotación sexual
Medellín
Estados Unidos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Condena de 30 años a estadounidense por explotación sexual en Medellín
Explotación Sexual
El estadounidense de 65 años fue condenado por los delitos de intento de explotación sexual y tentativa de tráfico sexual.
Entretenimiento
Diego Guauque, de 'Séptimo Día', fue hospitalizado: ¿qué se sabe de su estado de salud?
Diego Guauque, de 'Séptimo Día', aclaró su estado de salud tras hospitalización
El periodista Diego Guauque confirmó que permanece hospitalizado en Bogotá, pero aclaró que su situación no está relacionada con una recaída de cáncer.
Regiones
Ataque a avión de la Policía deja tres uniformados heridos
Policía
La Policía Nacional reportó que uno de sus aviones que se dirigía desde Ocaña a Bogotá fue atacado con una ráfaga de fusil.
Entretenimiento
Nuevos estrenos musicales: los álbumes y sencillos que debe escuchar hoy
Greeicy lanza 'Candela', Olivia Rodrigo estrena tema y Anitta se une a Lisa
La colombiana Greeicy lidera las novedades musicales con su cuarto álbum de estudio, en una jornada repleta de estrenos que incluye el regreso de Elena Rose, lo nuevo de Olivia Rodrigo de cara a su próximo disco y la vanguardia de Charli XCX.