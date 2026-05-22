Condena de 30 años a estadounidense por explotación sexual en Medellín

Una corte federal del estado de Florida, Estados Unidos, dictó una condena de 30 años de prisión contra Ramón Arellano Sandoval, un ciudadano estadounidense de origen mexicano de 65 años, tras ser hallado culpable de los delitos de intento de explotación sexual y tentativa de tráfico sexual en perjuicio de una menor de edad en Medellín.

La investigación que llevó a la captura y posterior condena de Arellano Sandoval se originó durante una inspección de rutina. Agentes federales estadounidenses revisaron el teléfono celular del acusado, donde descubrieron un historial de conversaciones y videos explícitos enviados desde Colombia que evidenciaban el abuso.

Según las pesquisas de las autoridades, el modus operandi del sujeto se extendió entre los años 2022 y 2024. Durante este periodo, Arellano presionaba a la menor desde el extranjero y le exigía el envío de material audiovisual con contenido explícito a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, todo a cambio de transferencias de dinero.

Pruebas contundentes

Una de las pruebas reinas dentro del proceso judicial demostró que el agresor era plenamente consciente de la edad de la víctima. En uno de los chats de audio recuperados por las autoridades, el propio Arellano le admitió a la adolescente que "no le importaba" que tuviera 17 años.

Además de los 30 años que deberá pasar tras las rejas, el tribunal determinó que, una vez cumpla su condena en la cárcel, el sujeto deberá cumplir con 15 años de libertad supervisada y quedará registrado como delincuente sexual, lo que limitará sus movimientos y actividades en territorio estadounidense.

A raíz de este hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó en su cuenta de X que la condena se había logrado gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional (DIPRO), la Fiscalía Nacional, HSI Colombia, HSI Miami, Migración y la Fiscalía de Florida.