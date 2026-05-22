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Ataque a avión de la Policía deja tres uniformados heridos

Vie, 22/05/2026 - 16:53
La Policía Nacional reportó que uno de sus aviones que se dirigía desde Ocaña a Bogotá fue atacado con una ráfaga de fusil.
Policía
Créditos:
PONAL

Un avión de la Policía que cubría la ruta entre Ocaña y Bogotá fue atacado este viernes con ráfagas de fusil poco después de despegar del aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, lo que dejó tres uniformados heridos, informó la institución.

"Gracias a la pericia, capacidad de reacción y profesionalismo de la tripulación, la aeronave logró continuar su trayectoria y aterrizar de manera segura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá" dejando solo tres heridos "sin gravedad" de los 14 uniformados que viajaban en el avión, señaló la Policía en un comunicado.

La Policía señaló que equipos técnicos y de la policía judicial están investigando las circunstancias del ataque y examinando las afectaciones ocasionadas a la aeronave.

"La Policía Nacional rechaza con total contundencia este ataque criminal que puso en riesgo la vida de nuestros uniformados y afectó la seguridad operacional de la Institución", agregó el comunicado.

La Dirección General de la Policía activó además "todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia" para identificar y capturar a los responsables del hecho.

El ataque se produjo en Norte de Santander, una de las regiones más golpeadas por la violencia armada en Colombia y donde disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disputan las rutas de narcotráfico de la zona, que es estratégica al ser fronteriza con Venezuela.

Creado Por
Agencia EFE
Policía Nacional
Santander
Aeropuerto Internacional El Dorado
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