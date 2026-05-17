Tras el consejo de seguridad realizado este domingo en Villavicencio, debido al homicidio del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, y del exsecretario de Gobierno, Éder Fabián Cardona López, quienes también hacían parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, la Gobernación del Meta anunció importantes medidas.

Se elevó a 100 millones de pesos la recompensa por información que permita capturar a los responsables, gracias al esfuerzo conjunto entre la Gobernación del Meta y los alcaldes del departamento, con un aporte adicional de 50 millones por alcaldes del Alto Ariari que incluye a Cubarral, El Castillo y El Dorado.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación designó un grupo especial de fiscales que, junto con la SIJIN y el CTI, y apoyados en tecnología de la Gobernación del Meta, fortalecerán la investigación para evitar la impunidad.

Se reforzará la seguridad

Para reforzar la seguridad, el Ejército Nacional de Colombia recibirá 12 motocicletas entregadas por la Gobernación del Meta, destinadas a patrullajes rurales y puestos de control en zonas estratégicas. Asimismo, el Ejército, la Policía, la Fiscalía y los organismos de inteligencia fortalecerán operaciones conjuntas, controles territoriales, patrullajes, inteligencia e investigación criminal en corredores estratégicos y municipios priorizados.

Las autoridades informaron que avanzan favorablemente en las investigaciones, reiterando que no se especulará sobre las motivaciones de los hechos y ratificando el objetivo de no dejar el crimen impune.

De igual manera, se reforzarán las acciones de seguridad y prevención para el proceso electoral presidencial. La gobernadora Rafaela Cortés reafirmó que la seguridad es prioridad absoluta y solicitó mayor respaldo operativo y estratégico al Gobierno Nacional.

"El mensaje es claro: no habrá impunidad y no vamos a permitir que la criminalidad intimide al Meta ni a su gente. La seguridad es una prioridad absoluta y la vamos a defender con toda la institucionalidad, sin descanso y sin concesiones", indicó la gobernadora.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, acudir únicamente a la información oficial y no difundir versiones no verificadas.