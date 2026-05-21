Padre e hijo fueron secuestrados en Buenaventura: uno apareció muerto y otro sigue desaparecido

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia Hernández, secuestrado junto a su hijo Nicolás Valencia Ducuara en zona rural de Buenaventura. El joven, de 22 años, sigue desaparecido y hay una recompensa de hasta $100 millones por información.

Búsqueda en Bazán Bocana

Un viaje turístico a Bazán Bocana, en zona rural de Buenaventura, terminó en un operativo de búsqueda y en una investigación por secuestro y homicidio. La Policía confirmó que fue hallado el cuerpo de Alexander Valencia Hernández, mientras continúa la búsqueda de su hijo, Nicolás Valencia Ducuara, quien permanece desaparecido.

Padre e hijo habían llegado desde el Tolima a esta zona del Pacífico vallecaucano para actividades de descanso y pesca, según la información conocida por las autoridades y familiares. De acuerdo con versiones entregadas por allegados, ambos habrían sido interceptados por hombres armados luego de que una de las víctimas ingresara a un sector señalado como restringido por actores ilegales.

Tras conocerse la desaparición, la Policía Nacional activó protocolos de búsqueda con apoyo de Guardacostas, el GAULA, capacidades investigativas y unidades de inteligencia. También participaron organismos judiciales y autoridades locales en las labores de verificación en la zona insular y rural de Buenaventura.

Recompensa y línea de investigación

La Gobernación del Valle del Cauca y la Policía anunciaron una recompensa de hasta $100 millones para quien entregue información que permita ubicar a Nicolás Valencia y capturar a los responsables. Las autoridades insistieron en que cualquier dato puede ser clave para avanzar en la búsqueda del joven y en el esclarecimiento del crimen.

De manera preliminar, las autoridades atribuyen el hecho a presuntos integrantes de Los Shottas, una estructura delincuencial con presencia en Buenaventura. La hipótesis hace parte de las líneas de investigación abiertas por el caso, por lo que la responsabilidad deberá ser definida por las autoridades judiciales.

En redes sociales circuló un video en el que se observa el momento en que hombres armados se llevan a las víctimas en una zona de playa. La grabación aumentó la atención pública sobre el caso, pero las autoridades mantienen como prioridad la búsqueda de Nicolás y la identificación de quienes participaron en el secuestro.

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El contexto en Buenaventura

El hecho vuelve a poner bajo atención la situación de seguridad en áreas rurales y costeras de Buenaventura, donde estructuras criminales mantienen disputas por control territorial y economías ilegales. En el puerto operan bandas como Los Shottas y Los Espartanos, mencionadas dentro de los procesos de diálogo urbano impulsados por el Gobierno nacional.

Por ahora, el caso tiene dos frentes abiertos: la búsqueda de Nicolás Valencia Ducuara y la investigación por el asesinato de su padre. Las autoridades pidieron a la comunidad entregar información por canales oficiales para ubicar al joven y avanzar en las capturas.