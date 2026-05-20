Raúl Castro fue imputado en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un episodio que dejó cuatro muertos y marcó uno de los puntos más tensos entre Washington, La Habana y el exilio cubano en Miami.

El vuelo que terminó en tragedia

La acusación contra Raúl Castro se remonta al 24 de febrero de 1996. Ese día, tres avionetas civiles salieron desde el área de Miami en dirección al estrecho de Florida. Eran operadas por Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos que realizaba vuelos de búsqueda para ubicar balseros que intentaban salir de Cuba en embarcaciones precarias.

El grupo había sido fundado en los años noventa por José Basulto, un exiliado cubano que participó en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Aunque su misión inicial era humanitaria, con el tiempo la organización también fue vista por La Habana como una estructura política de oposición, especialmente por sus vuelos cerca de la isla y por acciones que el Gobierno cubano consideraba provocadoras.

Ese día, dos de las aeronaves fueron derribadas por un avión militar cubano MiG-29. En el ataque murieron cuatro personas que iban a bordo de las avionetas. Una tercera aeronave, en la que viajaba Basulto junto con otros tripulantes, logró regresar a Florida.

La disputa por el espacio aéreo

Desde entonces, el punto central del caso ha sido dónde ocurrió el derribo. Cuba sostuvo que las avionetas habían violado su espacio aéreo y defendió la acción como una respuesta ante incursiones reiteradas. Estados Unidos, en cambio, afirmó que las aeronaves estaban sobre aguas internacionales cuando fueron atacadas.

La Organización de Aviación Civil Internacional, conocida como OACI, concluyó posteriormente que las avionetas fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano. También señaló que las normas internacionales prohíben el uso de armas contra aeronaves civiles en vuelo, incluso en escenarios de interceptación.

El caso llegó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la Resolución 1067 de 1996, el organismo respaldó las conclusiones de la OACI y condenó el uso de armas contra aeronaves civiles, al considerar que esa práctica era incompatible con normas básicas del derecho internacional y de la aviación civil.

¿Por qué aparece Raúl Castro?

Raúl Castro no era presidente de Cuba en 1996. En ese momento, el jefe de Estado era Fidel Castro. Sin embargo, Raúl ocupaba un cargo clave: era ministro de Defensa y, por tanto, una de las figuras más importantes dentro de la estructura militar cubana. Esa posición es el centro de la imputación presentada décadas después en una corte federal de Miami.

Según registros judiciales citados por Reuters, la acusación contra el exmandatario cubano incluye un cargo de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos cargos por destrucción de aeronaves. La imputación fue presentada el 23 de abril en una corte federal de Miami y también menciona a otras cinco personas como acusadas.

El caso, sin embargo, no equivale a una condena. La acusación plantea la presunta responsabilidad de Castro dentro de la cadena de mando cubana, pero esa responsabilidad tendría que ser probada ante un tribunal. Además, el avance judicial enfrenta un obstáculo evidente: Castro permanece en Cuba y no hay señales de que La Habana vaya a permitir su extradición a Estados Unidos.

Tres décadas después del derribo, el expediente vuelve a abrir una herida diplomática y judicial. Para Estados Unidos, se trata de un caso pendiente por la muerte de cuatro personas en aeronaves civiles. Para Cuba, el episodio ha sido presentado históricamente como una respuesta a incursiones contra su soberanía. Lo que sigue dependerá de si la justicia estadounidense logra llevar a Raúl Castro ante una corte, algo que por ahora sigue siendo incierto.