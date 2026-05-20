El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció su apoyo a la expresidenta chilena Michelle Bachelet en su aspiración de convertirse en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Como presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas", escribió Petro en su cuenta de X, junto a una fotografía en la que aparece con la exmandataria chilena en la sede del Ejecutivo, en Bogotá.

El mandatario no dio detalles sobre el encuentro ni sobre los temas abordados con la dos veces presidenta de Chile, quien gobernó entre 2006 y 2010, y luego entre 2014 y 2018. Sin embargo, su nombre ha tomado fuerza en las últimas semanas dentro de los movimientos diplomáticos impulsados desde América Latina para promover una candidatura regional al principal cargo del organismo multilateral.

Respaldo regional

En ese contexto, la expresidenta chilena ha sostenido reuniones con varios líderes latinoamericanos. Entre ellos está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien la recibió recientemente en el Palacio Nacional de Ciudad de México y reiteró públicamente el respaldo de su Gobierno a esa aspiración.

"Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas", afirmó Sheinbaum tras el encuentro. Además, calificó a Bachelet como "una mujer brillante" y como una figura "promotora de la paz con desarrollo y justicia".

La exmandataria chilena también ha mantenido contactos con otros dirigentes de la región, entre ellos el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en medio de una campaña diplomática promovida especialmente por México y Brasil para fortalecer una eventual candidatura.

Tras terminar su segundo mandato en Chile, Bachelet se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

Los nombres en carrera

Entre las figuras que también han sido mencionadas para suceder al portugués António Guterres, cuyo periodo finaliza el próximo 31 de diciembre, figuran la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La persona que aspire a dirigir la ONU deberá contar con el respaldo de la mayoría del Consejo de Seguridad, sin el veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes. Después, su nombre deberá ser ratificado por la Asamblea General del organismo.