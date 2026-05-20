Bad Bunny sigue ampliando su impacto fuera de los escenarios. El Museo de Cera de Madrid anunció que incorporará próximamente una figura del artista puertorriqueño a su colección, en una de las novedades más esperadas por los seguidores de la música urbana.

La institución destacó que el cantante es uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual, razón por la que su llegada al museo busca conectar especialmente con las nuevas generaciones y con el público que ha seguido su carrera global.

Una figura con “precisión y realismo”

De acuerdo con el Museo de Cera de Madrid, el equipo artístico trabaja en los últimos detalles de la escultura, que será realizada con un alto nivel de precisión y realismo.

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Como ocurre con cada una de sus figuras, el objetivo no será solo replicar la imagen física del artista, sino capturar parte de su personalidad, estilo y esencia. En el caso de Bad Bunny, esto implica representar a un cantante que ha marcado la cultura pop, la moda y la música latina en todo el mundo.

Bad Bunny también se prepara para cantar en Madrid

El anuncio llega en un momento clave para sus fanáticos en España. Bad Bunny tiene previsto presentarse en el estadio Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de mayo, además de otras ocho fechas programadas para junio.

Con esta incorporación, el Museo de Cera de Madrid refuerza su apuesta por sumar a su colección figuras de personalidades relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional.

La llegada de Bad Bunny al museo confirma, una vez más, que su fenómeno ya no se limita a las canciones ni a los conciertos. También ocupa un lugar en la cultura popular global.