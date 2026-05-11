Bad Bunny volvió a demostrar el cariño que siente por Medellín luego de compartir una serie de recuerdos inéditos de su más reciente paso por la ciudad durante su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.
El reguetonero sorprendió a sus seguidores al publicar varios videos y fotografías en su cuenta oficial de Instagram, perfil que curiosamente permanece sin publicaciones permanentes. En las historias, el boricua mostró algunos de los momentos más especiales que vivió en la capital antioqueña durante enero de este año, cuando ofreció tres conciertos consecutivos en el estadio Anastasio Girardot.
Bad Bunny compartió recuerdos de Medellín y Antioquia
Entre los clips publicados por Bad Bunny aparecen imágenes de paisajes montañosos de Antioquia, recorridos por Sabaneta y escenas nocturnas de Provenza, uno de los sectores más populares de Medellín.
También compartió videos desde un lugar de descanso con piscina y una impresionante panorámica nocturna de la ciudad desde un mirador, dejando ver la admiración que siente por la capital paisa.
Las imágenes rápidamente se viralizaron entre sus fanáticos colombianos, quienes destacaron la conexión especial que el artista ha construido con Medellín en los últimos años.
El restaurante El Cielo y la experiencia gastronómica de Bad Bunny
Uno de los momentos que más llamó la atención fue la visita del cantante al reconocido restaurante Elcielo, donde disfrutó de una experiencia gastronómica de lujo.
Bad Bunny mostró parte del exclusivo menú de 19 momentos preparado especialmente para él, además del vino que degustó durante la velada. Incluso registró uno de los rituales más famosos del restaurante: la chocolaterapia, una experiencia sensorial en la que los comensales reciben chocolate tibio en las manos para estimular los sentidos.
Además de sus visitas a restaurantes de El Poblado, trascendió que el puertorriqueño también disfrutó de las tradicionales tripletas puertorriqueñas en 50|50, un espacio cultural y gastronómico ubicado en el sector del Perpetuo Socorro, aunque ese momento no apareció en las historias compartidas.
“Medellín lo dio todo”: el emotivo mensaje de Bad Bunny
Al cierre de sus publicaciones, Bad Bunny dedicó un emotivo mensaje a Medellín y a Colombia, resaltando la energía que vivió durante sus conciertos en el estadio Anastasio Girardot.
“Por muchos años he visitado Medellín, siempre la he pasado bien y me he llevado bonitas experiencias de esa ciudad, pero lo que se vivió el pasado enero en el estadio Anastasio fue otra cosa”, escribió el conejo malo.
El artista aseguró que Medellín fue una de las ciudades con mayor energía durante toda su gira mundial y agradeció el cariño que recibió del público colombiano.
“¡MEDELLÍN LO DIÓ TODO Y MÁS! ¡GRACIAS! Gracias Medallo por aceptarme y quererme, gracias Colombia por tanto y tanto amor”, expresó el boricua en sus historias.
Bad Bunny continúa con su gira mundial por Europa
Tras su exitoso paso por Colombia, Bad Bunny continúa con las presentaciones de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, una de las giras más esperadas del año.
El cantante se prepara ahora para sus conciertos en varios países europeos, incluyendo España, Portugal, Alemania, Francia, Suecia, Polonia, Italia, Bélgica y Países Bajos.
Las primeras fechas serán en Barcelona el 22 y 23 de mayo, seguido de presentaciones en Lisboa el 26 y 27 de mayo. Posteriormente llegará su esperada residencia de conciertos en Madrid, donde ofrecerá múltiples shows entre finales de mayo y junio.