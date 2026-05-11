Bad Bunny volvió a demostrar el cariño que siente por Medellín luego de compartir una serie de recuerdos inéditos de su más reciente paso por la ciudad durante su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

El reguetonero sorprendió a sus seguidores al publicar varios videos y fotografías en su cuenta oficial de Instagram, perfil que curiosamente permanece sin publicaciones permanentes. En las historias, el boricua mostró algunos de los momentos más especiales que vivió en la capital antioqueña durante enero de este año, cuando ofreció tres conciertos consecutivos en el estadio Anastasio Girardot.

Bad Bunny compartió recuerdos de Medellín y Antioquia

Entre los clips publicados por Bad Bunny aparecen imágenes de paisajes montañosos de Antioquia, recorridos por Sabaneta y escenas nocturnas de Provenza, uno de los sectores más populares de Medellín.

También compartió videos desde un lugar de descanso con piscina y una impresionante panorámica nocturna de la ciudad desde un mirador, dejando ver la admiración que siente por la capital paisa.

Las imágenes rápidamente se viralizaron entre sus fanáticos colombianos, quienes destacaron la conexión especial que el artista ha construido con Medellín en los últimos años.