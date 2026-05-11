Margarita Rosa de Francisco volvió a generar controversia en redes sociales luego de lanzar fuertes críticas contra la senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio del debate político que empieza a tomar fuerza de cara a una nueva jornada electoral en Colombia.

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La actriz, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana y por sus constantes opiniones sobre temas sociales y políticos, reapareció públicamente tras varias semanas alejada de sus redes sociales con un video que rápidamente se viralizó y encendió la discusión entre sus seguidores y detractores.

Margarita Rosa de Francisco reafirmó su postura política

En los últimos años, Margarita Rosa de Francisco ha sido una de las figuras del entretenimiento más activas en el debate político nacional. Aunque ha manifestado su respaldo al presidente Gustavo Petro, también ha expresado desacuerdos con algunas decisiones de su gobierno.

Recientemente, la caleña dejó clara su afinidad política hacia Iván Cepeda, a quien considera una de las figuras aptas para llegar a la Presidencia de Colombia en el futuro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su contundente mensaje contra Paloma Valencia y la relación política de la candidata presidencial con Álvaro Uribe Vélez.

Las fuertes declaraciones de Margarita Rosa contra Paloma Valencia

En el video publicado en sus redes sociales, Margarita cuestionó el liderazgo de Paloma Valencia y aseguró que la senadora representa una visión política ligada al uribismo y a una “manera violenta de ver el país”.

Además, la actriz lanzó duras afirmaciones sobre Álvaro Uribe Vélez, invitando a revisar investigaciones periodísticas relacionadas con el exmandatario y utilizando expresiones que rápidamente generaron miles de reacciones en plataformas digitales.

“Revisen las investigaciones supremamente serias, documentadas de periodistas de primer orden, para que vean quién es el señor Álvaro Uribe Vélez”, expresó Margarita Rosa en su mensaje.

La también escritora aseguró que las mujeres colombianas no deberían sentirse representadas por figuras políticas vinculadas al uribismo, comentario que abrió un nuevo debate sobre representación femenina y posturas ideológicas en el país.

Paloma Valencia respondió y acusó machismo en el comentario

Horas después de la publicación del video, Paloma Valencia respondió públicamente a las declaraciones de Margarita Rosa de Francisco con un mensaje en el que defendió su trayectoria política y cuestionó las afirmaciones de la actriz.

La senadora aseguró que no existe una única forma de representar a las mujeres colombianas y recordó que muchas ciudadanas se identifican con sus luchas políticas, especialmente en temas relacionados con madres cabeza de hogar y trabajadoras informales.

“Margarita, con la admiración que te mereces como actriz y como mujer que ha abierto puertas en el arte para otras colombianas, quisiera decirte que no hay una única manera de ser mujer ni de representar a las mujeres colombianas”, respondió Paloma Valencia.

Además, la congresista calificó como “machista” la idea de buscar “al hombre detrás de la mujer”, haciendo referencia a los comentarios de Margarita sobre la influencia de Álvaro Uribe Vélez en su carrera política.