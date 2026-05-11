‘Campanita’ fue eliminado y dejó un nominado en riesgo

Como ocurre tradicionalmente en el reality, el participante eliminado tuvo la responsabilidad de dejar a un famoso nominado en la placa de riesgo. La decisión de ‘Campanita’ sorprendió a varios de sus compañeros, pues eligió a Valentino Lázaro como el nuevo nominado de la semana.

La reacción de Lázaro no pasó desapercibida entre los seguidores del programa. El participante permaneció en silencio durante varios minutos tras conocer la decisión y entender que ahora deberá enfrentarse nuevamente a la votación del público.

Los porcentajes de eliminación fueron contundentes y confirmaron la salida del deportista, generando diferentes emociones entre los habitantes de la casa.

Juanda Caribe protagonizó emotivo momento tras la eliminación

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue protagonizado por Juanda Caribe, quien celebró su permanencia en el reality con un gesto especial hacia ‘Campanita’.

Antes de abandonar definitivamente la competencia, Juanda decidió regalarle una cadena como símbolo de agradecimiento por la amistad que construyeron durante su convivencia en el programa.

El emotivo intercambio generó múltiples reacciones entre los televidentes y en redes sociales, donde muchos destacaron la cercanía entre ambos participantes.

Mariana rompió en llanto por la salida de ‘Campanita’

El regreso de Juanda Caribe al interior de la casa también provocó una fuerte reacción emocional en Mariana, quien fue la primera en acercarse para felicitarlo por continuar en competencia.

Sin embargo, la participante no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el vínculo que logró construir con ‘Campanita’ durante las últimas semanas del reality.

La salida del deportista dejó un ambiente de incertidumbre entre los concursantes, especialmente ahora que las alianzas y estrategias comienzan a redefinirse de cara a la fase decisiva de La Casa de los Famosos Colombia.