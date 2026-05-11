Misak en Bogotá: ruta, zonas afectadas y qué piden

Más de 500 integrantes del pueblo Misak llegaron este lunes 11 de mayo a Bogotá en una caravana procedente del Cauca. La movilización busca respuestas del Gobierno nacional sobre garantías territoriales, seguridad y cumplimiento de acuerdos previos.

Misak en Bogotá: razones, ruta y exigencias

Más de 500 integrantes del pueblo Misak llegaron este lunes 11 de mayo a Bogotá para exigir respuestas del Gobierno nacional sobre la situación de sus territorios en el Cauca y el cumplimiento de compromisos previos. La caravana salió desde el resguardo La María, en Piendamó, y se desplazó en 11 buses tipo escalera, según informó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila.

La ruta de la movilización

La llegada de la comunidad activó alertas de seguridad y movilidad en la capital. El Distrito señaló que la movilización podía generar afectaciones en zonas del centro y en áreas cercanas a entidades nacionales. Además, la jornada coincidió con las honras fúnebres de Germán Vargas Lleras, lo que llevó a reforzar la coordinación institucional en la Plaza de Bolívar y sus alrededores.

Aunque inicialmente se habló de la Plaza de Bolívar como punto de llegada, los manifestantes también se dirigieron hacia las sedes de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, ubicadas en el sector del CAN. La Secretaría de Gobierno reportó presencia de la comunidad en esa zona y advirtió que allí funcionan varias entidades nacionales que podían ver alterada su operación.

Las razones de la protesta

El fondo de la protesta está en dos reclamos principales: garantías de seguridad en sus territorios y revisión de decisiones administrativas relacionadas con tierras. Según la comunidad, una resolución de la Agencia Nacional de Tierras afectaría cerca de 9.500 hectáreas, un punto que ya había motivado movilizaciones recientes del pueblo Misak en Bogotá.

La nueva llegada a la capital ocurre pocas semanas después de otra protesta Misak por reclamos territoriales y de protección. Tras esa movilización, el Gobierno había acordado crear una ruta institucional para revisar el conflicto territorial, el pliego de peticiones y las inconformidades de la comunidad.

El reclamo del Distrito al Gobierno

Para el Distrito, el punto crítico es que conflictos no resueltos en las regiones terminen trasladándose a Bogotá. El secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó que las autoridades locales dispusieron capacidades de reacción y coordinación con la Policía, el Ejército y el Gobierno nacional, pero insistió en que la prioridad debía ser evitar una situación de fricción.

Restrepo también pidió al Ejecutivo atender de manera inmediata a la comunidad para evitar bloqueos y concentraciones en la capital. Según el funcionario, una parte importante de las protestas que ha enfrentado Bogotá durante su gestión está relacionada con conflictos pendientes en otras regiones del país.

Qué viene ahora

La administración distrital pidió al Ministerio del Interior instalar espacios de conversación oportunos con los voceros Misak. La tarea inmediata será definir si el Gobierno nacional abre una nueva mesa, retoma la ruta acordada en abril o adopta decisiones específicas sobre las solicitudes de tierra y seguridad.

Mientras avanza esa gestión, las autoridades mantienen seguimiento a la movilidad y a la presencia de la comunidad en zonas institucionales de Bogotá. El desenlace dependerá de la respuesta que reciban los voceros Misak y de si las entidades nacionales logran establecer una salida antes de que la protesta derive en bloqueos o nuevas concentraciones.