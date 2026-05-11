La inesperada confesión de Uribe a WestCol sobre el plebiscito

Álvaro Uribe Vélez volvió a convertirse en tendencia nacional luego de participar en una inesperada transmisión en vivo junto a Westcol, donde habló sobre política, religión y uno de los episodios más decisivos de la historia reciente del país: el plebiscito por la paz de 2016.

La conversación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, dejó sorprendidos a miles de espectadores por el tono relajado y personal con el que el expresidente abordó diferentes temas, alejándose del formato tradicional de entrevistas políticas.

Uribe habló sobre su relación con la religión

Durante la transmisión, Álvaro Uribe confesó que la fe ha sido un elemento constante en su vida, especialmente debido a las presiones y responsabilidades de su carrera política.

“Yo rezo, no porque sea un beato, pero me mantengo sobregirado porque uno peca todos los días”, expresó el exmandatario, generando una ola inmediata de reacciones en el chat del directo y en plataformas digitales.