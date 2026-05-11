La inesperada confesión de Uribe a WestCol sobre el plebiscito

Álvaro Uribe Vélez volvió a convertirse en tendencia nacional luego de participar en una inesperada transmisión en vivo junto a Westcol, donde habló sobre política, religión y uno de los episodios más decisivos de la historia reciente del país: el plebiscito por la paz de 2016.
La conversación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, dejó sorprendidos a miles de espectadores por el tono relajado y personal con el que el expresidente abordó diferentes temas, alejándose del formato tradicional de entrevistas políticas.
Uribe habló sobre su relación con la religión
Durante la transmisión, Álvaro Uribe confesó que la fe ha sido un elemento constante en su vida, especialmente debido a las presiones y responsabilidades de su carrera política.
“Yo rezo, no porque sea un beato, pero me mantengo sobregirado porque uno peca todos los días”, expresó el exmandatario, generando una ola inmediata de reacciones en el chat del directo y en plataformas digitales.
Las declaraciones llamaron la atención porque mostraron una faceta mucho más íntima y espiritual del expresidente, algo poco frecuente en sus apariciones públicas.
La confesión sobre el triunfo del ‘No’ en el plebiscito
El momento más impactante de la conversación llegó cuando Álvaro Uribe recordó las horas previas a los resultados del plebiscito por la paz de 2016, en el que ganó el ‘No’ frente al acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC.
Según relató el expresidente, las encuestas anticipaban una victoria del ‘Sí’, situación que lo llevó a vivir momentos de angustia e incertidumbre durante la madrugada de la jornada electoral.
En medio de ese escenario, Uribe aseguró que acudió a la oración y pidió ayuda espiritual.
“Le pedía lucecitas a la Virgen. Al amanecer sentí una gran luz cuando el ‘No’ ganó el plebiscito”, afirmó el exmandatario durante la transmisión.
El político explicó que aquella sensación ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana y la interpretó como una respuesta a sus plegarias en uno de los momentos más tensos de su trayectoria política.
La entrevista también abrió un debate sobre el creciente vínculo entre figuras políticas tradicionales y creadores de contenido digitales como Westcol, quien cuenta con millones de seguidores en plataformas de streaming y redes sociales.