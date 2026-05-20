Bolivia pide salida de embajadora colombiana: ¿qué hay detrás de la decisión?

El Gobierno de Bolivia ordenó la salida de la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García, por considerar que las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la crisis boliviana constituyen una “injerencia” en asuntos internos. La Cancillería boliviana aclaró, sin embargo, que la decisión no implica una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Bolivia informó que solicitó a la diplomática colombiana la conclusión de sus funciones en el país, dentro del plazo previsto por las normas internacionales. Según la Cancillería, la medida busca preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados.

La respuesta de Bolivia

La reacción de La Paz se produjo después de que Petro afirmara el domingo que Bolivia vive una “insurrección popular” y la interpretara como una respuesta frente a la situación política y social que atraviesa ese país. El mandatario colombiano también ofreció la disposición de su Gobierno para contribuir a una salida pacífica de la crisis y pidió que no haya presos políticos en la región.

Tras conocerse la expulsión de la embajadora, Petro dijo este miércoles que Bolivia está pasando a “extremismos”. En una entrevista con Caracol Radio, sostuvo que si por proponer diálogo e intermediación se adopta una decisión de ese tipo, la situación puede derivar en un escenario más grave para la población boliviana. También afirmó que el país necesita abrir un gran diálogo nacional para evitar una escalada mayor del conflicto.

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El contexto de la crisis

Bolivia vive desde hace alrededor de 15 días una ola de protestas y bloqueos de carreteras encabezados por sectores sindicales, campesinos y otros grupos sociales. Las manifestaciones se concentran especialmente en La Paz y han generado escasez de alimentos, combustible e insumos médicos, además de choques violentos y afectaciones a la movilidad. Parte de los manifestantes exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva seis meses en el cargo.

Pese a la expulsión de la embajadora, el Gobierno boliviano insistió en que la decisión no afecta los vínculos históricos de amistad y cooperación entre ambos países. La tensión, sin embargo, abre un nuevo episodio diplomático entre Bogotá y La Paz en medio de una crisis interna que sigue escalando.