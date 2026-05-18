En declaraciones telefónicas al diario New York Post, Trump aseguró que Irán “sabe lo que va a suceder pronto”, en una aparente advertencia sobre un eventual reinicio de la ofensiva militar estadounidense contra la República Islámica.



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El mandatario republicano reiteró que no está “abierto” a ningún tipo de concesión y evitó confirmar si aceptaría limitar durante 20 años el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. “No estoy abierto a nada en este momento”, afirmó.

Las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas desde hace semanas. El gobierno iraní ha rechazado las condiciones impuestas por la Casa Blanca para reducir su programa nuclear y anunció este lunes que presentó una nueva contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes.

El endurecimiento del discurso ocurre en medio de crecientes tensiones regionales y de advertencias sobre el impacto económico global que podría generar un eventual bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo.



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Trump ya había elevado el tono el domingo al advertir, a través de Truth Social, que “el tiempo se acaba” para Irán y que “no quedará nada de ellos” si continúan las amenazas contra intereses estadounidenses e israelíes.

Mientras tanto, medios israelíes señalaron que Washington y Jerusalén analizan posibles acciones conjuntas contra infraestructura estratégica iraní. Según reportes citados por Fox News y Kan News, líderes iraníes creen que Estados Unidos podría retomar operaciones militares en las próximas semanas.