Inicio
Mundo

Trump endurece postura frente a Irán y descarta nuevas concesiones

Lun, 18/05/2026 - 13:43
Donald Trump aseguró que no hará concesiones a Irán tras la última contraoferta de Teherán y advirtió que “el tiempo se acaba” para lograr un acuerdo.
Trump endurece postura frente a Irán y descarta nuevas concesiones
Créditos:
EFE/ Aaron Schwartz / Pool ARCHIVO

En declaraciones telefónicas al diario New York Post, Trump aseguró que Irán “sabe lo que va a suceder pronto”, en una aparente advertencia sobre un eventual reinicio de la ofensiva militar estadounidense contra la República Islámica.

Lea:EE. UU. y Nigeria afirman haber matado a jefe del Estado Islámico

El mandatario republicano reiteró que no está “abierto” a ningún tipo de concesión y evitó confirmar si aceptaría limitar durante 20 años el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. “No estoy abierto a nada en este momento”, afirmó.

Las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas desde hace semanas. El gobierno iraní ha rechazado las condiciones impuestas por la Casa Blanca para reducir su programa nuclear y anunció este lunes que presentó una nueva contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes.

El endurecimiento del discurso ocurre en medio de crecientes tensiones regionales y de advertencias sobre el impacto económico global que podría generar un eventual bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo.

También puede leer: Alex Saab aterriza en Miami tras ser deportado por el Gobierno de Venezuela

Trump ya había elevado el tono el domingo al advertir, a través de Truth Social, que “el tiempo se acaba” para Irán y que “no quedará nada de ellos” si continúan las amenazas contra intereses estadounidenses e israelíes.

Mientras tanto, medios israelíes señalaron que Washington y Jerusalén analizan posibles acciones conjuntas contra infraestructura estratégica iraní. Según reportes citados por Fox News y Kan News, líderes iraníes creen que Estados Unidos podría retomar operaciones militares en las próximas semanas.

Creado Por
Kienyke.com
Estados Unidos
Donald Trump
Irán
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
¿Leer en TransMilenio? Así funciona BibloRed
¿Leer en TransMilenio? Así funciona BibloRed
BibloRed permite acceder a lecturas digitales y préstamo de libros en estaciones y portales de TransMilenio en Bogotá.
Fútbol
RD del Congo, rival de Colombia en el Mundial, presentó a sus 26 convocados
RD Congo reveló sus 26 convocados para el Mundial 2026.
El conjunto africano enfrentará a Colombia el 23 de junio en Guadalajara (México). Estos son sus convocados.
Mundo
Trump endurece postura frente a Irán y descarta nuevas concesiones
Trump endurece postura frente a Irán y descarta nuevas concesiones
Donald Trump aseguró que no hará concesiones a Irán tras la última contraoferta de Teherán y advirtió que “el tiempo se acaba” para lograr un acuerdo.
Más deportes
Giovanny Urshela colgará el bate y el guante: anunció su retiro del béisbol
Giovanny Urshela anunció su retiro del béisbol profesional.
El beisbolista cartagenero jugó para los Yankees de Nueva York y fue campeón en Colombia.