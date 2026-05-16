El Gobierno de Venezuela informó este sábado que extraditó al exministro y empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en dicho país, según informó el Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

En el comunicado, la entidad aseguró que la extradición se llevó a cabo este sábado 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana.

De igual manera, el Saime aseguró que "la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional".

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