Han pasado 48 horas desde la desaparición de Yulitxa Tolosa, tras someterse a una lipólisis láser en un centro de estética del barrio Venecia (Tunjuelito), en el sur de Bogotá. Aunque todavía no hay certezas sobre su paradero, se han conocido nuevos detalles sobre las horas previas a que se perdiera su rastro.

Este sábado se difundió un video que muestra el momento en que dos sujetos sacan cargada a la mujer —aparentemente inconsciente— el pasado miércoles a las 7:24 p. m., luego del procedimiento médico. En la grabación también se observa a una mujer siguiendo a los hombres y a un testigo presencial del hecho. Posteriormente, Yulitxa fue subida a un vehículo sedán negro de placas UCQ340, cuyo destino sigue siendo desconocido.

Según informó Noticias Caracol, el automóvil habría salido de Bogotá, ya que existen registros de su paso por el peaje de Andes el jueves 14 de mayo a las 1:50 a. m., y por el peaje El Roble (entre Sesquilé y Gachancipá) 24 minutos después. Las autoridades centran sus esfuerzos en rastrear este vehículo, considerado una pieza clave en la investigación. Asimismo, intentan esclarecer qué ocurrió en el lapso de tiempo comprendido entre la salida de Yulitxa del centro de estética y el paso del carro por los peajes fuera de la capital.