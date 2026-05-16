Con motivo del puente festivo de la Ascensión de Jesús, que irá del sábado 16 al lunes 18 de mayo de 2026, las autoridades entregaron una serie de recomendaciones para los viajeros que saldrán o ingresarán a Bogotá durante el plan éxodo y retorno.

La principal invitación es a planear los desplazamientos con anticipación, revisar el estado de las vías y tener en cuenta las medidas de movilidad que estarán vigentes durante el fin de semana festivo.

Recomendaciones para viajar por carretera

Para quienes se movilizarán en vehículo particular, las autoridades recomiendan verificar el estado técnico del carro antes de salir, no exceder los límites de velocidad y respetar todas las normas de tránsito.

También se sugiere programar los recorridos con tiempo, evitar las horas de mayor congestión y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de los corredores viales.

Además, para el lunes festivo 18 de mayo se debe tener en cuenta la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

Si viaja desde la Terminal de Transporte

La Terminal de Transporte de Bogotá pidió a los usuarios comprar los tiquetes con anticipación y hacerlo únicamente en canales oficiales, como taquillas autorizadas, quioscos digitales en la sede Salitre y la página web de la entidad.

La recomendación busca evitar congestiones, filas y posibles irregularidades en la compra de pasajes durante el puente festivo.

Los viajeros también deben abordar dentro de las instalaciones de la Terminal para garantizar un viaje legal y seguro.

Ojo con menores, mascotas y equipaje

La Terminal recordó la importancia de verificar previamente las condiciones de viaje para mascotas, menores de edad y carga especial.

Antes y durante el trayecto, los adultos responsables deben estar pendientes de los menores de edad y no perderlos de vista en ningún momento.

Para cualquier novedad, los usuarios pueden comunicarse a la línea (+57) 601 423 3600, disponible entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m.