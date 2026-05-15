Deportes Tolima y Atlético Nacional abrirán este sábado (6:00 p. m.) en Ibagué la primera semifinal de la Liga colombiana en una serie que enfrenta a un local destacado por su solidez defensiva con un visitante que llega como el equipo más sólido y goleador del semestre.



Deportes Tolima llega fortalecido tras eliminar a Deportivo Pasto con un global de 3-0 y manteniendo una de las defensas más consistentes del campeonato. El partido se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro, donde ha construido gran parte de su campaña.



“Sufro mucho cuando mi equipo no tiene el balón. Yo les pido a ellos que para dominar el juego tengamos el balón y busquemos 1000 pases. En nuestros mejores partidos estamos entre 500 y 600 pases; hay que intentar llegar a 1000 porque así te aseguras el control del juego”, expresó el entrenador de Tolima, Lucas González, sobre lo que espera de su equipo.



El estratega contará para este partido con toda su nómina, con la que tendrá que buscar la próxima semana la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido en Chile.



Atlético Nacional, por su parte, aterriza en semifinales después de aplastar con un global de 9-2 a Internacional de Bogotá, una llave en la que mostró contundencia ofensiva y profundidad en ataque.



Los dirigidos por Diego Arias buscarán reinvindicar el buen momento que viven bajo el liderazgo del goleador Alfredo Morelos, el creativo Juan Manuel Rengifo y el veterano portero David Ospina.