En una noche de fútbol vibrante en El Campín, Independiente Santa Fe demostró por qué es un serio aspirante al título de la Liga BetPlay. Tras un empate en la ida que dejaba la serie abierta (1-1), el conjunto 'Cardenal' hizo valer su localía y, con una actuación estelar de su capitán Hugo Rodallega, derrotó 4-0 a un América de Cali que se desdibujó ante la eficacia bogotana. De esta manera, se impuso 5-1 en el marcador global y clasificó a las semifinales.

La jerarquía de un goleador histórico

El encuentro comenzó con un América propositivo que avisó temprano con un cabezazo de Jhon Murillo. Sin embargo, el destino del partido cambió al minuto 34. Un error crítico de Rafael Carrascal en la salida fue capitalizado por Nahuel Bustos, quien asistió a Hugo Rodallega. El experimentado delantero, con la frialdad que lo caracteriza, se la "picó" a Jean Fernandes para abrir el marcador y alcanzar la mítica cifra de 300 goles en su carrera.

El golpe anímico fue letal para los vallecaucanos. Al minuto 40, una mano de Nicolás Hernández en el área fue sentenciada como penal. Nuevamente, Rodallega asumió la responsabilidad y, al 43', fusiló con un remate arriba para firmar su doblete personal y enviar al León al descanso con una ventaja de dos goles.

Sentencia y control absoluto

En el complemento, David González intentó mover el banco con los ingresos de jugadores como Tomás Ángel y Nicolás Hernández, pero el esquema de Pablo Repetto se mantuvo imperturbable. Al minuto 55, la fiesta en Bogotá se completó: un centro de Frasica encontró a Nahuel Bustos, quien puso el 3-0.

A pesar de que América adelantó líneas en los últimos 20 minutos, se encontró con una muralla llamada Andrés Mosquera Marmolejo, quien sostuvo el arco en cero con intervenciones determinantes. Incluso, Santa Fe pudo ampliar la cuenta al minuto 75, cuando un disparo de media distancia de Rodallega —tras una habilitación de Toscano— se estrelló en el vertical.

La noche de 'Rodagol'

Pero a esta noche le faltaba una alegría más para el 'León'. En el minuto 84, Rodallega reapareció para marcar otro golazo y sentenciar el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Independiente Santa Fe se instala en las semifinales de la Liga BetPlay, donde espera al ganador de la serie entre Junior de Barranquilla y Once Caldas.

El pitazo final ratificó el dominio de un Santa Fe que supo gestionar sus momentos de lucidez y castigar los errores del rival. El "Cardenal" ya está entre los cuatro mejores, impulsado por la jerarquía de su eterno capitán.