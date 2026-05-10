El Barcelona conquistó este domingo su segunda Liga consecutiva tras vencer 2-0 al Real Madrid en el clásico disputado en el Spotify Camp Nou, en una jornada que dejó al equipo azulgrana celebrando su título número 29 y al conjunto blanco prácticamente cerrando una temporada sin trofeos.

El equipo dirigido por Hansi Flick, quien estuvo en el banquillo pocas horas después de conocer la muerte de su padre, llegó al partido con la posibilidad de sentenciar el campeonato. El Real Madrid, por su parte, se presentó con ocho bajas, incluida la de Huijsen, quien se sintió indispuesto durante el calentamiento.

Desde el inicio, el Barcelona mostró mayor urgencia y claridad. Los blancos buscaban defender su orgullo, pero los azulgranas tenían el título en juego, y esa diferencia se notó en los primeros minutos.

A los 9 minutos, Rashford abrió el marcador con un gol de tiro libre desde la frontal del área. Su remate se coló por la escuadra derecha de la portería de Courtois, quien reaparecía después de mes y medio sin jugar por una lesión muscular.

Diez minutos después llegó el 2-0. La jugada comenzó con Fermín, quien habilitó a Dani Olmo dentro del área. Este dejó el balón de espuela para Ferran Torres, que definió ante el arquero visitante.