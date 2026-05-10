El Barcelona conquistó este domingo su segunda Liga consecutiva tras vencer 2-0 al Real Madrid en el clásico disputado en el Spotify Camp Nou, en una jornada que dejó al equipo azulgrana celebrando su título número 29 y al conjunto blanco prácticamente cerrando una temporada sin trofeos.
El equipo dirigido por Hansi Flick, quien estuvo en el banquillo pocas horas después de conocer la muerte de su padre, llegó al partido con la posibilidad de sentenciar el campeonato. El Real Madrid, por su parte, se presentó con ocho bajas, incluida la de Huijsen, quien se sintió indispuesto durante el calentamiento.
Desde el inicio, el Barcelona mostró mayor urgencia y claridad. Los blancos buscaban defender su orgullo, pero los azulgranas tenían el título en juego, y esa diferencia se notó en los primeros minutos.
A los 9 minutos, Rashford abrió el marcador con un gol de tiro libre desde la frontal del área. Su remate se coló por la escuadra derecha de la portería de Courtois, quien reaparecía después de mes y medio sin jugar por una lesión muscular.
Diez minutos después llegó el 2-0. La jugada comenzó con Fermín, quien habilitó a Dani Olmo dentro del área. Este dejó el balón de espuela para Ferran Torres, que definió ante el arquero visitante.
Un clásico que encaminó el título
Con el marcador a favor antes de los 20 minutos, el Barcelona empezó a acariciar el campeonato. El Real Madrid mostró problemas en la presión y dificultades para salir con el balón desde el fondo, aunque tuvo algunas opciones al contragolpe.
Gonzalo tuvo una ocasión clara tras recibir un balón largo de Asencio, pero no logró concretar en el mano a mano con Joan García. Luego, Bellingham encontró un espacio para habilitar a Vinicius, pero Eric García cortó la acción antes de que el brasileño pudiera rematar.
Antes del descanso, Rashford estuvo cerca del tercero en dos ocasiones, pero Courtois respondió con intervenciones que evitaron una ventaja mayor para los locales.
En la segunda mitad, el partido tuvo más interrupciones, pero el Barcelona mantuvo el control y siguió generando peligro. Ferran Torres pudo ampliar la diferencia antes de la hora de juego, aunque Courtois volvió a impedirlo.
El Real Madrid llegó a marcar por medio de Bellingham, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Sin Mbappé ni Valverde en el campo, y con Vinicius desconectado por la banda izquierda, el equipo blanco encontró pocas respuestas ofensivas.
Fiesta azulgrana en el Camp Nou
Con el paso de los minutos, el Barcelona se sintió cada vez más cómodo. Cubarsí, Eric García y Gavi sostuvieron el orden defensivo, mientras el público empezó a cantar “campeones, campeones” en las tribunas.
El último cuarto de hora fue una celebración anticipada para los azulgranas. El Real Madrid, sin reacción, quedó sometido a un Barcelona que todavía pudo ampliar el marcador con opciones de Raphinha y Lewandowski, aunque el resultado no se movió.
Cuando Hernández Hernández pitó el final, los jugadores del Barcelona se abrazaron sobre el césped y el público celebró el título. Los futbolistas del Real Madrid felicitaron al rival antes de retirarse al vestuario con gesto de resignación.
Con esta victoria, el Barcelona aseguró LaLiga con tres jornadas de antelación y cerró una semana clave con una consagración ante su máximo rival.