Falleció Bianca Gambino, periodista de la primera emisión de CityTV

La periodista Bianca Gambino falleció a los 52 años tras enfrentar un cáncer. Su nombre quedó asociado al nacimiento de CityTV, canal en el que participó en la primera emisión del informativo y se convirtió en uno de los rostros recordados de la televisión local bogotana.

Una figura ligada al inicio de CityTV

El papel más recordado de Gambino estuvo en CityTV, que salió al aire el 19 de marzo de 1999 con una propuesta distinta para la televisión local: presentadores de pie, una redacción visible en pantalla y una apuesta por contar la ciudad desde sus barrios, servicios y problemas cotidianos.

En esa primera emisión, Gambino compartió presentación con Guillermo Villamil. Su presencia hizo parte del arranque de un proyecto informativo que buscaba diferenciarse de los formatos tradicionales de noticias y construir una identidad más cercana para los televidentes de Bogotá.

Su importancia no está solo en haber abierto esa transmisión. En los primeros años del canal, Gambino ayudó a consolidar una forma de presentar noticias marcada por la cercanía con la ciudad y por un tono menos rígido frente a los modelos informativos que predominaban en la televisión nacional.

Reconocimientos y paso por otros medios

Después de su trabajo en CityTV, Gambino continuó vinculada al periodismo televisivo. También hizo parte de CM& y recibió un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar como mejor presentadora, reconocimiento que destacó su labor frente a las cámaras.

Tras conocerse su fallecimiento, colegas y personas cercanas al medio recordaron su trabajo en televisión y su papel en los primeros años de CityTV. Juan Lozano, quien lideraba el informativo en sus inicios, también se refirió públicamente a su trayectoria y a su aporte al canal.

La muerte de Bianca Gambino vuelve a poner en primer plano una etapa clave de la televisión local en Colombia. Su carrera quedó vinculada a un momento en el que CityTV buscó cambiar la manera de narrar Bogotá y abrió espacio a nuevos formatos, nuevas rutinas de redacción y una relación más directa con la audiencia.