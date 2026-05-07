Millonarios toma respiro en la Copa Sudamericana. El cuadro 'Embajador' logró una importante victoria como visitante frente a Boston River, por 4-2. De esta manera, sigue vivo en la competencia, con la ilusión de avanzar a los octavos de final.

El fútbol da revanchas y Millonarios lo entendió en una noche épica en el mítico Estadio Centenario. Tuvo un arranque complicado, pues al minuto 18 fue el equipo visitante el que abrió el marcador. Gonzalo Reyna lanzó un centro preciso al segundo palo y Marcelo Hornos, libre de marca ante la mirada de la zaga, cabeceó con comodidad para batir a Diego Novoa. El fantasma de la derrota rondaba de nuevo.

Tras varias intervenciones salvadoras del portero local Bruno Antúnez, la igualdad llegó al inicio del complemento. Al 50’, el propio Antúnez derribó a Rodrigo Contreras en el área. El argentino asumió la responsabilidad, abrió su pie izquierdo y, tras impactar el poste, mandó la pelota al fondo.

Sin embargo, el sufrimiento no había terminado. Al 75’, un nuevo centro cruzado expuso las dudas defensivas; Francisco Bonfiglio le ganó la espalda a Carlos Sarabia y sirvió un pase atrás para que Yair González, con una volea implacable, pusiera el 2-1 parcial. Parecía una sentencia.