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Arsenal llega a la final de Champions con números impresionantes

Mar, 05/05/2026 - 16:16
El equipo inglés llegará al duelo por el título de Champions sin conocer la derrota. Estos son sus números.
Arsenal volverá a jugar una final de Champions.
Créditos:
EFE

El Arsenal, con un gol de Bukayo Saka, venció al Atlético de Madrid (1-0) y jugará la segunda final de la Liga de Campeones de su historia. Los 'Gunners' se adelantaron por medio de Saka en el último minuto de la primera mitad y aguantaron el resultado para negar a los de Diego Simeone su cuarta final.

En 140 años de historia, el Arsenal solo consiguió en una ocasión clasificarse al duelo por el título de la Liga de Campeones. Desde que se creó la competición en 1995, Arsène Wenger llevó al conjunto 'gunner' a una final que no pudo ganar en 2006 ante el Barcelona. El francés ahora comparte ese logro con Mikel Arteta.

Un gol de Bukayo Saka al filo del descanso fue suficiente para eliminar este martes al Atlético de Madrid (1-0) y desatar la locura de un Emirates Stadium entregado y que llevó en volandas a su equipo para alcanzar una nueva oportunidad de alzarse con su primera 'orejona' en Budapest.

El conjunto del norte de Londres sigue con aspiraciones de firmar temporada legendaria al estar líder de la Premier League, a falta de tres jornadas.

El técnico español replicó el mismo camino que el legendario entrenador francés, ya que, igual que sucedió en 2006, los 'gunners' han llegado a la final sin conocer la derrota.

Por ahora, invencibles 

Los números reflejan el gran rendimiento del Arsenal en el torneo continental, que comenzaron consiguiendo un pleno en la fase de liga (8 de 8) con solo 4 goles recibidos y veintitrés a favor.

En el camino derrotó a equipos de la talla del Bayern de Munich, el Inter de Milán e incluso al Atlético de Madrid, al que goleó por 4-0.

En los cruces, se deshizo de Bayern Leverkusen, Sporting de Portugal y ahora del conjunto madrileño, y ya espera en la final al Bayern de Múnich o al París Saint-Germain.
 

Arsenal irá por su primer título de Champions.
Créditos:
EFE

Bajo la batuta de Arteta, que cumple su séptima temporada al frente del equipo, el Arsenal alcanzó las semifinales la temporada pasada tras dieciséis años y fue eliminado por el Paris Saint-Germain.

A falta de tres jornadas para que acabe la Premier League, el Arsenal es líder y mantiene sus posibilidades de conseguir un doblete histórico, algo nunca visto en la entidad hasta la fecha.

La fortaleza defensiva está siendo una de las marcas personales del equipo, que en seis partidos de eliminatorias solo ha recibido dos goles.

David Raya se ha convertido en uno de los estandartes del equipo habiendo conseguido ya el 'Guante de Oro' de la Premier League por tercera vez consecutiva gracias a sus 17 porterías a cero.

Con estos números, el Arsenal aspira a una temporada nunca antes vista en la entidad hasta la fecha, aunque todavía podría terminar la campaña en blanco en caso de que se le escapen ambos títulos. 

Fecha de la final

El equipo inglés se medirá al Bayern de Múnich o al Paris Saint Germain el próximo 30 de mayo en Budapest. 

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