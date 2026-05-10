La Policía Nacional informó la captura en Medellín de un ciudadano extranjero señalado de ser el principal dinamizador de presuntas agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes en entornos escolares de la ciudad.

De acuerdo con la institución, la operación se realizó en articulación con la Unidad Investigativa de Crímenes Transnacionales (TCIU), Homeland Security Investigations y Migración Colombia, en el marco de acciones contra la explotación sexual infantil.

Las investigaciones permitieron establecer que el capturado habría utilizado perfiles falsos en redes sociales y suplantación de identidad para acercarse a estudiantes de secundaria en las comunas 12, La América, y 13, San Javier.

Cinco víctimas identificadas

Según la Policía, el hombre habría aprovechado la vulnerabilidad de las víctimas para captarlas mediante engaños. Además, presuntamente ofrecía dinero en efectivo para evitar trazabilidad financiera y las trasladaba a diferentes lugares donde se habrían presentado los hechos investigados.

La institución también señaló que el capturado habría usado alquiler de vehículos y otras estrategias para evadir controles y ocultar su actividad criminal.

Hasta el momento, las autoridades han identificado cinco víctimas y otras posibles víctimas se encuentran en proceso de verificación. Por este caso fueron activadas rutas de protección integral y atención especializada.

El reporte oficial indica que las autoridades identificaron un patrón de victimización en población escolar, especialmente en inmediaciones de instituciones educativas, lo que llevó a fortalecer acciones preventivas, de vigilancia y acompañamiento en estos entornos.

La Policía explicó que el caso tiene un componente transnacional, debido a que el capturado habría usado su condición migratoria legal como mecanismo para ocultar su actividad ilícita. Esto permitió activar cooperación internacional para su ubicación y captura.

La institución hizo un llamado a padres, docentes y comunidad en general para denunciar cualquier situación de riesgo o vulneración de derechos de menores a través de las líneas de atención institucional.