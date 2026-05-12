La pregunta sobre ética que incomodó a Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella protagonizó un tenso intercambio con la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, durante una entrevista en Noticias Caracol. El cruce se dio después de una pregunta sobre una frase previa del candidato acerca de la relación entre ética y derecho.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella tuvo un cruce en vivo con la periodista María Lucía Fernández, de Noticias Caracol, luego de que ella le preguntara por una frase que él había dicho años atrás: que la ética no tenía que ver con el derecho. El episodio ocurrió durante el espacio de entrevistas a candidatos de la redacción de Noticias Caracol, en medio de la campaña presidencial de 2026.

La pregunta que abrió el cruce

La periodista le planteó si, bajo esa idea, en un eventual gobierno suyo se podría gobernar sin ética. De la Espriella respondió que su frase había sido malinterpretada y defendió su formación como abogado. Según dijo, su comentario apuntaba a diferenciar entre lo ético, lo moral y lo legal.

La conversación se tensó cuando Fernández intentó insistir en cuál sería su ética para gobernar. En ese momento, De la Espriella interrumpió y afirmó que la pregunta venía con “veneno”. Después sostuvo que la periodista no tenía formación en derecho ni en filosofía del derecho para entender la diferencia que él estaba planteando.

El candidato explicó que, a su juicio, una cosa es la ética como conjunto de normas personales y otra el derecho como marco que regula la vida en sociedad. También señaló que no había dicho que un abogado no debiera tener ética, sino que buscaba hacer una distinción entre lo inmoral, lo antiético y lo ilegal.

La tensión siguió en vivo

Durante el intercambio, Fernández le preguntó al candidato por qué peleaba con los periodistas. De la Espriella respondió que no estaba peleando y luego usó la expresión “la ignorancia es atrevida”, al insistir en que su frase anterior había sido sacada de contexto.

La periodista también le señaló que, como candidato presidencial, no gobernaría solo para abogados y que sus frases eran recibidas por el público general. De la Espriella contestó que cuando hizo la afirmación inicial no era candidato, sino litigante, y aseguró que la pregunta original había sido formulada por otra periodista a partir de un caso de un cliente suyo.

En otro momento de la entrevista, el candidato mencionó los casos de presunto acoso sexual en Caracol Televisión para explicar su diferencia entre lo inmoral y lo ilegal. Dijo que habría que revisar si esos hechos, que calificó como “supuestos”, cruzaron la frontera de la ilegalidad o si se quedaron en el plano de la inmoralidad.

De la Espriella cerró esa parte del intercambio señalando que no se considera políticamente correcto y que, según él, la periodista hacía preguntas desde la “mala fe”. El episodio fue retomado por varios medios después de la emisión y circuló en redes sociales por el tono del diálogo entre el candidato y la periodista.