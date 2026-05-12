Viajar ya no puede entenderse como un acto inocente. Mientras el turismo sigue creciendo como una de las industrias más dinámicas del mundo, también aumentan sus impactos negativos: territorios sobreexplotados, culturas convertidas en espectáculo y comunidades que muchas veces quedan por fuera de los beneficios que genera su propio entorno.

Frente a este panorama surge el “ABC del Turismo con Propósito”, una guía que plantea la necesidad de transformar la manera en que entendemos y practicamos el turismo. La propuesta invita a reflexionar no solo sobre cómo viajamos, sino también sobre la huella que dejamos y sobre quiénes se benefician realmente de cada experiencia turística.

“El turismo contemporáneo enfrenta el reto de evolucionar hacia prácticas que generen valor social, cultural y ambiental”, señala la guía. Más que una tendencia, el turismo con propósito se presenta como una respuesta al desgaste provocado por el turismo masivo y como una alternativa enfocada en la sostenibilidad y el respeto por las comunidades anfitrionas.

La iniciativa propone dejar atrás la idea del viaje como simple consumo y entenderlo como una relación directa con el territorio, su historia, su cultura y sus habitantes. Bajo esta visión, el turismo debe desarrollarse desde principios como la sostenibilidad, la equidad y el respeto por los derechos humanos.

Lea también: Medellín, Bogotá y Boyacá: los destinos favoritos para fin de año

La guía también retoma el Código de Ética del Turismo como un marco para promover prácticas responsables que permitan maximizar los beneficios de la actividad turística mientras se reducen sus efectos negativos.

Uno de los puntos centrales del documento es la necesidad de reconocer que los destinos no son productos ni vitrinas disponibles para el consumo rápido, sino territorios vivos con dinámicas culturales, sociales y ambientales propias. Por eso, insiste en la importancia de respetar la autenticidad de las comunidades y evitar que sus tradiciones o formas de vida se conviertan únicamente en atractivos turísticos.

Además, el texto plantea que el turismo ético debe garantizar relaciones más equilibradas entre visitantes, comunidades y ecosistemas. Esto incluye revisar las condiciones laborales dentro del sector, combatir prácticas discriminatorias y promover una distribución más justa de los ingresos que genera la actividad turística.

Vea también: La nueva alternativa para acampar en Colombia

El principal desafío, concluye la guía, es dejar de medir el turismo solo en cifras de visitantes o ganancias económicas y empezar a evaluar su capacidad de generar bienestar sin deteriorar aquello que hace posible cada destino.

El turismo con propósito se plantea así como una invitación a viajar de manera más consciente, responsable y respetuosa con los territorios y las personas.

Por: Hermelinda Rico Díaz

Docente Fundación Universitaria Los Libertadores