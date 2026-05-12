Daniela Álvarez volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de compartir en redes sociales que recientemente le apareció una masa en el cuello, situación por la que tuvo que someterse a nuevos exámenes médicos.

A través de sus historias de Instagram, la exreina de belleza mostró parte del procedimiento médico que le realizaron para determinar el origen del nódulo y explicó que deberá practicarse una biopsia.

Daniela Álvarez reveló el origen del problema en su cuello

Según contó Daniela Álvarez, esta no sería la primera vez que enfrenta una situación similar. Ella explicó que hace aproximadamente 15 años sufrió un bocio que, según ella, habría sido provocado por tratamientos estéticos a los que se sometió antes de participar en Miss Universo representando a Colombia.

“Hace 10 años atrás yo tuve un bocio, producto de que antes de ir a Miss Universo me estaban inyectando para adelgazar”, relató.

La también exconductora del Desafío aseguró que en ese momento esos procedimientos eran frecuentes en concursos de belleza, aunque ahora considera que fue un grave error que terminó afectando su salud.