Daniela Álvarez volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de compartir en redes sociales que recientemente le apareció una masa en el cuello, situación por la que tuvo que someterse a nuevos exámenes médicos.
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A través de sus historias de Instagram, la exreina de belleza mostró parte del procedimiento médico que le realizaron para determinar el origen del nódulo y explicó que deberá practicarse una biopsia.
Daniela Álvarez reveló el origen del problema en su cuello
Según contó Daniela Álvarez, esta no sería la primera vez que enfrenta una situación similar. Ella explicó que hace aproximadamente 15 años sufrió un bocio que, según ella, habría sido provocado por tratamientos estéticos a los que se sometió antes de participar en Miss Universo representando a Colombia.
“Hace 10 años atrás yo tuve un bocio, producto de que antes de ir a Miss Universo me estaban inyectando para adelgazar”, relató.
La también exconductora del Desafío aseguró que en ese momento esos procedimientos eran frecuentes en concursos de belleza, aunque ahora considera que fue un grave error que terminó afectando su salud.
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“Otra vez está creciendo”: Daniela Álvarez habló sobre la nueva masa
La barranquillera de 38 años confesó que el nódulo ya había sido tratado anteriormente con yodo, pero recientemente volvió a aparecer.
“15 años después otra vez me está creciendo esa bolita que alguna vez tuve y ya me la habían quitado con yodo”, comentó.
Aunque reconoció que deberá realizarse una biopsia para descartar cualquier complicación, Daniela Álvarez se mostró tranquila frente al procedimiento médico y aseguró que, después de todas las dificultades de salud que ha vivido, esta situación no representa un gran temor para ella.
“Cuando has pasado por cosas realmente dolorosas, ya esto es solo un pellizquito”, expresó.
Daniela Álvarez recordó los difíciles momentos que enfrentó en 2020
La historia médica de Álvarez ha sido seguida de cerca por millones de personas desde 2020, cuando tuvo que someterse a la amputación de su pierna izquierda debido a una isquemia derivada de una cirugía abdominal.
Por eso, la presentadora tomó con humor la reciente intervención y compartió detalles del procedimiento con sus seguidores.
“El doctor diciéndome que estaba a 5 milímetros de mi nervio de la voz, pero quedé perfecta, puedo hablar, puedo cantar”, dijo entre risas.
Las publicaciones de Daniela Álvarez rápidamente generaron mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza y actitud positiva frente a las adversidades.