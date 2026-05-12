Festival Cordillera 2026: precios, etapas y dónde comprar boletas

El Festival Cordillera 2026 ya comenzó su cuenta regresiva. La organización del evento confirmó que la quinta edición del festival se realizará el próximo 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes dedicados exclusivamente a los sonidos latinoamericanos.
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Junto con el anuncio de las fechas, también se revelaron los precios oficiales de las boletas en sus distintas etapas y categorías para la preventa “Sudamerican Rockers”, una dinámica pensada para quienes compran antes de conocer el cartel oficial de artistas.
“A lo largo de los años, esta comunidad ha crecido sola. El Cordillera ya demostró lo que es: una plataforma para celebrar los sonidos latinoamericanos en todas sus formas”, expresó la organización a través de sus canales oficiales.
Estos son los precios oficiales del Festival Cordillera 2026
Los asistentes podrán adquirir combos para los dos días del festival en tres categorías: General, GA+ y VIP Sudamerican Rockers.
Combo General Sudamerican Rockers
- Etapa 1: $659.000
- Etapa 2: $699.000
- Etapa 3: $759.000
Combo GA+ Sudamerican Rockers
- Etapa 1: $839.000
- Etapa 2: $939.000
- Etapa 3: $1.039.000
Combo VIP Sudamerican Rockers
- Etapa 1: $1.449.000
- Etapa 2: $1.579.000
- Etapa 3: $1.709.000
Los valores ya incluyen el costo del servicio.
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Aunque todavía no se conoce el cartel oficial de artistas, las expectativas son altas debido a las ediciones anteriores, que reunieron nombres como Juanes, Carlos Vives, Paulo Londra, Trueno, Rels B y Zoé.
Desde su creación en 2022, el Festival Cordillera se ha convertido en una de las plataformas más importantes para la música en español en América Latina, además de impulsar el turismo y la economía cultural en Bogotá.