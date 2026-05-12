Festival Cordillera 2026: precios, etapas y dónde comprar boletas

El Festival Cordillera 2026 ya comenzó su cuenta regresiva. La organización del evento confirmó que la quinta edición del festival se realizará el próximo 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes dedicados exclusivamente a los sonidos latinoamericanos.



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Junto con el anuncio de las fechas, también se revelaron los precios oficiales de las boletas en sus distintas etapas y categorías para la preventa “Sudamerican Rockers”, una dinámica pensada para quienes compran antes de conocer el cartel oficial de artistas.

“A lo largo de los años, esta comunidad ha crecido sola. El Cordillera ya demostró lo que es: una plataforma para celebrar los sonidos latinoamericanos en todas sus formas”, expresó la organización a través de sus canales oficiales.