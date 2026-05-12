La reforma al Icetex queda contra el reloj en el Senado

La reforma al Icetex volvió a quedar bajo presión en el Senado. Aunque avanzó la ponencia positiva, la Comisión Primera aprobó una subcomisión para resolver desacuerdos antes de votar el articulado.

La reforma al Icetex sigue en una carrera contra el calendario legislativo. Este martes 12 de mayo, la Comisión Primera del Senado aprobó la ponencia positiva del proyecto, pero también avaló la creación de una subcomisión para concertar diferencias entre sectores del Pacto Histórico y la oposición.

Esa decisión dejó pendiente la discusión de fondo del articulado y mantuvo el proyecto en un punto delicado. La iniciativa todavía debe superar el tercer debate en la Comisión Primera del Senado y luego pasar a la plenaria del Senado, donde tendría su cuarto debate.

El calendario aprieta al proyecto

El principal obstáculo no es solo político, sino de tiempo. La legislatura termina el próximo 20 de junio, y la reforma debe completar su trámite antes de esa fecha. Al tratarse de una ley ordinaria, el proyecto tiene un límite de dos legislaturas para ser aprobado.

La representante Catherine Juvinao, una de las autoras de la iniciativa, advirtió que el margen es estrecho. Según explicó, la primera legislatura ya se agotó y la segunda termina el 20 de junio, por lo que el proyecto entra en una fase decisiva.

Además, si la reforma es aprobada en tercer debate, debe cumplirse el plazo legal antes de radicar la ponencia para el cuarto debate en plenaria. Juvinao señaló que ese trámite exige al menos ocho días, lo que reduce aún más el margen disponible para cerrar la discusión.

“Realmente estamos muy apretados”, dijo la congresista, quien afirmó que habría preferido que no se creara una subcomisión en este momento del trámite.

Los acuerdos que faltan

La subcomisión fue aprobada para resolver puntos de desacuerdo antes de votar el articulado. Según Juvinao, ahora la responsabilidad estará en lograr consensos rápidos que permitan llevar el proyecto a votación en la Comisión Primera y, posteriormente, a la plenaria del Senado.

La representante dijo que confía en la palabra de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y de la senadora Clara López, del Pacto Histórico, para sacar adelante el tercer debate. También pidió que la discusión no termine atrapada en una disputa entre sectores políticos.

“Aquí no pueden quedar los jóvenes en la mitad como carne de cañón. Eso sería imperdonable”, afirmó Juvinao, al defender que la reforma no debe convertirse en un tema electoral.

La congresista también cuestionó al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional. Según dijo, desde los debates en Cámara hubo una oposición “por debajo de cuerda” al proyecto, por lo que pidió al ministro fijar públicamente su posición frente a la reforma.

El proyecto ya superó sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes y ahora se juega su continuidad en el Senado. Su objetivo es modificar el funcionamiento del Icetex y abrir la discusión sobre las condiciones de financiación educativa para estudiantes y deudores.

Por ahora, el futuro de la reforma depende de que la subcomisión entregue acuerdos en poco tiempo y de que la Comisión Primera vote el articulado sin nuevas dilaciones. Si no supera los debates restantes antes del 20 de junio, la iniciativa quedaría en riesgo de hundirse por falta de tiempo legislativo.