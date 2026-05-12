Vin Diesel sorprendió a los fanáticos de 'Rápido y furisos´ al anunciar que la saga tendrá cuatro nuevas series para televisión desarrolladas por Peacock.



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El anuncio fue realizado durante la presentación upfront de NBCUniversal en el Radio City Music Hall de Nueva York, donde el actor y productor aseguró que el universo de la franquicia continuará expandiéndose tras más de dos décadas de éxito en la pantalla grande.

“Peacock está lanzando cuatro programas del universo de Fast and the Furious”, expresó Diesel frente a los asistentes del evento. Sin embargo, medios especializados como Deadline y The Hollywood Reporter señalaron que, por ahora, solo una de las producciones tiene desarrollo activo, mientras que las otras permanecen en etapas iniciales dentro de Universal Television.

Vin Diesel explicó por qué aceptó llevar la saga a la televisión

El actor reveló que durante años se negó a extender la franquicia al formato televisivo, ya que quería proteger la esencia de la historia y de sus personajes. Según explicó, cambió de opinión cuando Donna Langley asumió un papel más importante dentro de NBCUniversal.

“Fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentir como una familia estaría protegido en el espacio televisivo”, afirmó.

La serie que actualmente avanza contará con Mike Daniels y Wolfe Coleman como guionistas y productores ejecutivos. Además, Vin Diesel también participará como productor junto a Neal Moritz, Chris Morgan y otros nombres históricos de la franquicia.

Aunque todavía no existe una sinopsis oficial, se especula que las nuevas producciones podrían profundizar en las historias de personajes clásicos y explorar nuevos relatos dentro del universo de la saga.

‘Rápidos y Furiosos’ celebra 25 años

La franquicia, que comenzó en 2001 con una película inspirada en las carreras callejeras ilegales, cumple este año 25 años convertida en una de las sagas de acción más exitosas de Hollywood, con más de 7.000 millones de dólares recaudados en taquilla mundial.



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Actualmente, la historia principal se prepara para cerrar con la película “Fast Forever”, cuyo estreno está previsto para marzo de 2028. Además, Universal Studios también trabaja en nuevas experiencias relacionadas con la franquicia, incluida una montaña rusa inspirada en el universo de “Rápidos y Furiosos”.