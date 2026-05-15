La última vez que la vieron

Según Pardo, solo hasta cerca de la 1:00 de la tarde pudo ver nuevamente a su amiga. Para ese momento, Yulixa Toloza se encontraba en mal estado de salud, desorientada y con dificultades para respirar.

“Yo la vi muy mal. Ella hablaba cosas que no tenían sentido, no podía casi pronunciar palabras y miraba como a la nada”, contó a El Tiempo.

La amiga también aseguró que Yulixa hiperventilaba, estaba pálida, se desmayaba y se quejaba de dolor en la espalda. Pese a esa condición, trabajadores del lugar le habrían explicado que los síntomas eran normales por los efectos de la anestesia.

Más tarde, hacia las 4:10 de la tarde, Pardo salió del sitio para buscar ropa limpia y pertenencias de Yulixa, luego de que en el centro estético le ofrecieran dejarla en una habitación bajo observación.

“Yo la acomodé en la cama, la dejé tranquila, y quedó dormidita. Ellos dejaban a las personas encerradas en las habitaciones y las monitoreaban solo por una cámara”, dijo Pardo al mismo medio.

Esa fue la última vez que sus amigas aseguran haber visto a Yulixa Toloza.

Mensajes, evasivas y una versión que no convence

Yuri Paola Mora relató a Noticias Caracol que, alrededor de las 7:40 de la noche, ella y Amalia se comunicaron con la dueña del establecimiento para avisar que iban en camino con las pertenencias de Yulixa. Según su versión, la mujer les respondió que ya no era necesario porque la paciente se había quedado dormida.

Minutos después, la versión cambió. La propietaria les habría dicho que Yulixa ya no estaba en la estética porque supuestamente había pedido irse a su casa hacia las 7:20 de la noche y que le habían solicitado un vehículo.

“Yulixa había solicitado irse a su casa a las 7:20 p. m. y que ellos le pidieron un carro, la subieron y se vino para su lugar de vivienda, al que ella nunca llega”, relató Mora.

Las amigas de Yulixa insistieron en ingresar al lugar, pero denunciaron que dejaron de recibir respuestas. También señalaron que el celular de la mujer habría sido manipulado.

“Empezamos a golpear las puertas, a pegarles patadas a las puertas. Ella dejó de respondernos y ellos manipularon el celular de nuestra amiga como para despistarnos y demás”, afirmó Mora en Noticias Caracol.

Según las allegadas, desde el celular de Yulixa recibieron mensajes contradictorios. En una de las respuestas, les habrían dicho que la habían llevado al Hospital de Meissen, pero al buscarla en centros asistenciales no encontraron registro de su ingreso.

Testigo asegura que no salió por sus propios medios

Una de las versiones más relevantes fue entregada por un testigo a Noticias Caracol, quien aseguró haber visto cuando Yulixa Toloza fue retirada del establecimiento por dos hombres.

“Como si los estuviera abrazando y los arrastraba. Los pies de la muchacha se le quedaban atrás y la jalaban y la jalaban. La metieron al carro”, relató el testigo al noticiero.

El mismo testigo aseguró que la mujer se veía en muy malas condiciones: “cuando la vi que salió, estaba demasiado blanca la piel y los labios como morados”.

De acuerdo con la información recopilada por Noticias Caracol, uno de los hombres que habría participado en el traslado sería el esposo de la propietaria del establecimiento y el otro, un empleado. Esta versión es materia de investigación por parte de las autoridades.

Otra paciente habló de las condiciones del lugar

A los testimonios también se sumó el relato de Mercedes Campiz, una mujer que aseguró haberse realizado un procedimiento en el mismo establecimiento. En entrevista con Caracol Radio, dijo que el lugar no contaba con quirófanos como ella esperaba.

“Allá no hay quirófanos. Básicamente, lo atiende a uno una enfermera que es esteticista, pero cuando ya llega el momento de la operación, se cree que se va a encontrar un quirófano, pero no: es un cuarto”, afirmó.

Campiz aseguró que pagó $3.600.000 por el procedimiento y un millón adicional por insumos posoperatorios. También dijo que no tuvo una valoración cardiológica previa adecuada.

“A mí nunca me vio un cardiólogo, y lo que me dijeron fue que tenía que llevar un electrocardiograma, y, pues, me lo leyeron 10 minuticos antes de entrar a procedimiento”, relató en Caracol Radio.

La mujer señaló que llegó al lugar por una recomendación vista en redes sociales, sin referencias previas.

Centro no tenía autorización sanitaria

La Secretaría Distrital de Salud confirmó que el establecimiento donde presuntamente se realizó el procedimiento no contaba con autorización para prestar este tipo de servicios ni tenía concepto sanitario favorable.

“El lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni cuenta con concepto sanitario”, afirmó el secretario de Salud, Gerson Bermont.

La entidad activó acciones de inspección, vigilancia y control, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de Yulixa Toloza y en la identificación de los responsables del lugar.

Según registros conocidos por Noticias Caracol, la representante legal del negocio sería María Fernanda Delgado, una enfermera de origen venezolano que trabajaba con su esposo y residía en el mismo edificio donde funcionaba el centro estético.

El mayor Ibrian Cuero, comandante de la Policía de Tunjuelito, indicó en declaraciones a medios que los responsables del establecimiento no fueron ubicados en el lugar.

“En el momento no se encuentran en el lugar. De las personas responsables, administradoras de este establecimiento, tampoco tenemos rastro de ellos”, dijo el oficial.

Por ahora, la búsqueda de Yulixa Toloza continúa en hospitales, centros médicos y otros puntos de la ciudad. Su familia y amigas insisten en que la mujer no estaba en condiciones de salir sola del centro estético y piden respuestas sobre lo ocurrido después del procedimiento.