La Secretaría Distrital de Salud informó que el establecimiento donde habría sido atendida Yulixa Toloza, la mujer de 52 años reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, no contaba con habilitación sanitaria para prestar este tipo de servicios.

El caso ocurrió en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, donde, según denuncia de sus allegados, la mujer desapareció luego de practicarse un procedimiento estético.

Tras conocerse el caso, la entidad activó acciones de inspección, vigilancia y control. De acuerdo con las verificaciones adelantadas por los equipos técnicos, el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no tenía autorización para prestar estos servicios ni contaba con concepto sanitario favorable, por lo que estaría operando de manera ilegal.

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“El compromiso de la Secretaría Distrital de Salud es proteger la vida y la salud de las personas. Desde el momento en que conocimos este caso activamos nuestras acciones de inspección, vigilancia y control y mantenemos articulación permanente con las autoridades competentes”, señaló el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont.

Salud verificará condiciones del establecimiento

La entidad indicó que, una vez la Personería autorice el ingreso al lugar, se procederá con la verificación de las condiciones sanitarias y la aplicación de las medidas correspondientes contempladas en la normatividad vigente.

La Secretaría también hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique, antes de realizarse cualquier procedimiento estético, si el establecimiento está autorizado y habilitado para prestar ese servicio.

“Es muy importante que las personas verifiquen antes de realizarse cualquier procedimiento estético si el establecimiento está autorizado y habilitado para prestar ese servicio. En Bogotá esta información puede consultarse directamente en la página oficial de la Secretaría Distrital de Salud”, agregó Bermont.

La entidad recordó que los ciudadanos pueden consultar el listado de IPS, centros estéticos autorizados y establecimientos que cuentan con concepto sanitario favorable para la prestación de servicios personales de belleza.

Operativos contra centros clandestinos

Frente a la problemática asociada a establecimientos estéticos clandestinos o que incumplen la normatividad sanitaria, la Secretaría de Salud aseguró que ha fortalecido el trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Gobierno para adelantar operativos conjuntos, especialmente en sitios que impiden el ingreso de las autoridades sanitarias.

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En lo corrido del año, la Secretaría ha realizado 129 operativos, 173 visitas de inspección, vigilancia y control y ha aplicado 16 medidas sanitarias de seguridad en establecimientos objeto de seguimiento.

“No podemos permitir que establecimientos ilegales sigan poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o sitio clandestino donde se adelanten este tipo de procedimientos”, concluyó el secretario de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud indicó que continuará fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario para prevenir riesgos asociados a establecimientos que operan sin cumplir los requisitos legales y sanitarios vigentes.

El caso de Yulixa Toloza sigue bajo investigación, mientras sus familiares y amigas insisten en obtener respuestas sobre su paradero y sobre lo ocurrido después del procedimiento estético.