Tras el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que permanece desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia, en el sur de Bogotá, vuelven las alertas sobre los riesgos de acudir a lugares no habilitados para intervenciones invasivas.

En entrevista con KienyKe.com, el cirujano plástico Carlos David Gutiérrez explicó qué debe revisar una persona antes de realizarse una liposucción, lipoescultura, lipo láser o cualquier procedimiento con riesgo médico.

El especialista hizo una primera precisión clave: muchas veces se usan términos comerciales que pueden confundir a los pacientes. Según explicó, la lipoescultura no debe verse como un procedimiento menor, sino como una cirugía.

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“Lipoescultura es una cirugía. Entonces, todo este tipo de procedimientos invasivos se deberían considerar como procedimientos quirúrgicos”, señaló.

¿Qué debe verificar antes de una cirugía estética?

De acuerdo con Gutiérrez, lo primero que debe confirmar un paciente es que el procedimiento se realice en una clínica habilitada y por personal realmente certificado.

El médico insistió en que no basta con que la persona que atiende sea médico general, médico cirujano o se presente como “cirujano estético”. Para este tipo de procedimientos, el profesional debe ser cirujano plástico, reconstructivo y estético, que es el nombre formal de la especialidad.

Una forma de verificarlo es solicitar directamente los títulos del médico y revisar su registro en ReTHUS, plataforma de talento humano en salud, donde debe aparecer primero como médico general y luego como especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética.

El cirujano también recomendó desconfiar de lugares que operan en horarios inusuales, como de madrugada o muy entrada la noche. Según dijo, en varios centros clandestinos los procedimientos se realizan a las 3:00 o 4:00 de la mañana, o después de las 8:00 o 9:00 de la noche.

Otra señal de alerta es que el lugar no tenga los avales de habilitación de la Secretaría de Salud para realizar procedimientos quirúrgicos y contar con salas adecuadas.