Tras el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que permanece desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia, en el sur de Bogotá, vuelven las alertas sobre los riesgos de acudir a lugares no habilitados para intervenciones invasivas.
En entrevista con KienyKe.com, el cirujano plástico Carlos David Gutiérrez explicó qué debe revisar una persona antes de realizarse una liposucción, lipoescultura, lipo láser o cualquier procedimiento con riesgo médico.
El especialista hizo una primera precisión clave: muchas veces se usan términos comerciales que pueden confundir a los pacientes. Según explicó, la lipoescultura no debe verse como un procedimiento menor, sino como una cirugía.
- Le puede interesar: Mujer desapareció tras hacerse una lipólisis láser en Bogotá: esto se sabe.
“Lipoescultura es una cirugía. Entonces, todo este tipo de procedimientos invasivos se deberían considerar como procedimientos quirúrgicos”, señaló.
¿Qué debe verificar antes de una cirugía estética?
De acuerdo con Gutiérrez, lo primero que debe confirmar un paciente es que el procedimiento se realice en una clínica habilitada y por personal realmente certificado.
El médico insistió en que no basta con que la persona que atiende sea médico general, médico cirujano o se presente como “cirujano estético”. Para este tipo de procedimientos, el profesional debe ser cirujano plástico, reconstructivo y estético, que es el nombre formal de la especialidad.
Una forma de verificarlo es solicitar directamente los títulos del médico y revisar su registro en ReTHUS, plataforma de talento humano en salud, donde debe aparecer primero como médico general y luego como especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética.
El cirujano también recomendó desconfiar de lugares que operan en horarios inusuales, como de madrugada o muy entrada la noche. Según dijo, en varios centros clandestinos los procedimientos se realizan a las 3:00 o 4:00 de la mañana, o después de las 8:00 o 9:00 de la noche.
Otra señal de alerta es que el lugar no tenga los avales de habilitación de la Secretaría de Salud para realizar procedimientos quirúrgicos y contar con salas adecuadas.
Lipo láser: cuidado con los términos
Sobre la llamada lipo láser, Gutiérrez explicó que este término suele ser usado en lugares informales para promocionar procedimientos que no necesariamente corresponden a una cirugía plástica segura.
“Los cirujanos plásticos usualmente no hacemos este tipo de procedimientos llamados lipo láser, que es donde le meten un láser en la piel y dicen que con eso se quema la grasa. Eso no es una lipoescultura real”, afirmó.
El especialista indicó que los términos médicos adecuados son liposucción o lipoescultura, y que estos procedimientos deben realizarse en quirófano, no en consultorios.
Antes de la cirugía, el paciente debe pasar por una valoración individual con el cirujano plástico y otra con el anestesiólogo, quien debe verificar si la persona está en condiciones de someterse al procedimiento.
Además, un lugar autorizado debe contar, como mínimo, con un equipo compuesto por cirujano plástico, anestesiólogo, instrumentadora quirúrgica y enfermera.
Riesgos y señales de alarma
Gutiérrez advirtió que cuando estos procedimientos se hacen en lugares no habilitados o con personal no idóneo, todos los riesgos aumentan de forma considerable.
Entre las complicaciones más graves mencionó el riesgo de muerte, infecciones, perforaciones y otras consecuencias asociadas a la falta de condiciones médicas adecuadas.
El médico también señaló tres síntomas que deben considerarse una urgencia después de una cirugía estética: dolor intenso que no mejora con analgésicos, desmayos o pérdida repetida del conocimiento, y ausencia de orina, que puede ser una señal temprana de pérdida sanguínea.
Por eso, insistió en que un paciente no debe quedar solo después de una intervención. El periodo de recuperación inmediata permite vigilar residuos de anestesia general y detectar signos tempranos de complicaciones.
Frente a quienes buscan procedimientos de bajo costo, el cirujano fue enfático en que el precio no debe ser el criterio principal para tomar una decisión.
“Usualmente los procedimientos de más bajo costo son los que más riesgos van a tener. Los lugares con mejores estándares de calidad y los médicos con más experiencia tienden a tener un costo más elevado”, explicó.
La recomendación central del especialista es verificar siempre la habilitación del lugar, la formación real del médico, la presencia de un equipo quirúrgico completo y las condiciones de seguridad antes de aceptar cualquier procedimiento estético.