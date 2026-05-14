Yina Calderón volvió a protagonizar una controversia mediática tras sus declaraciones sobre Josh Martínez durante el programa televisivo La Mesa Caliente de Telemundo.



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La creadora de contenido realizó comentarios relacionados con la sexualidad del concursante mientras analizaba algunos de los momentos más recientes de La casa de los famosos 6. En una de las emisiones, Calderón afirmó que Martínez era bisexual y cuestionó parte de su estrategia dentro del reality.

Las declaraciones rápidamente provocaron reacciones en redes sociales y llevaron a la familia del participante a exigir públicamente pruebas sobre sus afirmaciones. Maytee Martínez, hermana del concursante, respondió a uno de los videos compartidos por el programa y advirtió sobre posibles acciones legales.

La familia de Josh Martínez pidió retractación

La controversia escaló cuando el abogado Guillermo Pous Fernández, representante de la familia de Josh Martínez, emitió un comunicado solicitando a Yina Calderón abstenerse de realizar nuevos comentarios sobre el participante, retractarse públicamente y ofrecer disculpas.

Según el documento, los comentarios realizados por la panelista podían considerarse ofensivos y afectar la honra, la intimidad y la reputación del concursante del reality.

En medio de la presión mediática y legal, Calderón terminó reaccionando a través de sus redes sociales con un comunicado firmado por su abogado Deimer Ordóñez y su hermana y mánager Leonela Calderón.