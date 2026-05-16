Colombia asumió este viernes, por un año, la presidencia de la primera Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes), anunció la ministra de Culturas del país, Yannai Kadamani, en un acto que contó con la participación del presidente Gustavo Petro.



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El Congreso Iberoamericano Artes para la Paz 2026 de RedArtes reunió durante tres días en Bogotá a representantes de 19 países con el objetivo de impulsar acciones orientadas a fortalecer la formación artística como eje de integración y desarrollo social en Iberoamérica.



Del congreso sale la 'Declaración de Bogotá', en la que se establece un acuerdo regional para posicionar la educación artística como derecho; la RedArtes, y una hoja de ruta 2026-2028 con acciones concretas para que sean implementadas por los países participantes.



En su intervención, Petro defendió la educación artística como herramienta para promover la sensibilidad humana y combatir la violencia.



El mandatario aseguró que la sensibilidad y el conocimiento "van de la mano" y relacionó la construcción de paz en Colombia con la superación de lo que llamó "los cien años de soledad", en referencia a la violencia histórica del país y a la obra del nobel de literatura Gabriel García Márquez.



Entre los convocados a la conferencia había cinco ministros de Cultura, cinco viceministros, seis directivos y tres países ponentes, que eran Chile, Corea del Sur y Francia.