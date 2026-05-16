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Colombia preside la primera Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural

Sáb, 16/05/2026 - 15:47
Colombia asumió la presidencia de RedArtes, una iniciativa regional que busca fortalecer la educación artística y cultural como herramienta de integración, paz y desarrollo social en Iberoamérica.
Colombia preside la primera Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural
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Colombia asumió este viernes, por un año, la presidencia de la primera Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes), anunció la ministra de Culturas del país, Yannai Kadamani, en un acto que contó con la participación del presidente Gustavo Petro.

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El Congreso Iberoamericano Artes para la Paz 2026 de RedArtes reunió durante tres días en Bogotá a representantes de 19 países con el objetivo de impulsar acciones orientadas a fortalecer la formación artística como eje de integración y desarrollo social en Iberoamérica.

Del congreso sale la 'Declaración de Bogotá', en la que se establece un acuerdo regional para posicionar la educación artística como derecho; la RedArtes, y una hoja de ruta 2026-2028 con acciones concretas para que sean implementadas por los países participantes.

En su intervención, Petro defendió la educación artística como herramienta para promover la sensibilidad humana y combatir la violencia.

El mandatario aseguró que la sensibilidad y el conocimiento "van de la mano" y relacionó la construcción de paz en Colombia con la superación de lo que llamó "los cien años de soledad", en referencia a la violencia histórica del país y a la obra del nobel de literatura Gabriel García Márquez.

Entre los convocados a la conferencia había cinco ministros de Cultura, cinco viceministros, seis directivos y tres países ponentes, que eran Chile, Corea del Sur y Francia.

El Congreso 2026 giró en torno a cuatro ejes: "Políticas públicas de educación artística; modelos de operación: infraestructura, diálogo con base comunitaria y financiación; formación continua y formación de formadores, y observatorio y gestión del conocimiento".

Petro criticó la reducción histórica de la enseñanza de las artes en el sistema educativo colombiano, especialmente desde la década de los noventa: "El arte era como una pieza de atrás de la casa".

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RedArtes busca fortalecer las estructuras iberoamericanas de articulación institucional en el ámbito de la educación artística y cultural mediante una instancia de trabajo coordinada por representantes designados por los ministerios de cultura de la región.

Petro insistió en que la defensa de la identidad cultural no debe traducirse en el rechazo a otras culturas, sino en un "diálogo entre civilizaciones", que es "la contra del misil", y aseguró que el arte es una de las pocas capacidades humanas que puede superar y controlar el avance de la inteligencia artificial.

El encuentro contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF. 

Creado Por
Agencia EFE
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