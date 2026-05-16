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Puente festivo: más de 1,3 millones de viajeros en terminales

Sáb, 16/05/2026 - 10:57
Autoridades reforzarán controles y entregan recomendaciones para viajes seguros en todo el país.
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Créditos:
Supertransporte

Más de 1,37 millones de pasajeros se movilizarán por las terminales de transporte del país durante el puente festivo de la Ascensión, en medio de un operativo nacional de control para evitar irregularidades y garantizar la seguridad de los viajeros.

La Superintendencia de Transporte informó que esta cifra representa un incremento del 2 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron más de 1,34 millones de usuarios movilizados en 141.683 vehículos.

Para atender el alto flujo, la entidad desplegará 174 funcionarios en 42 terminales, 31 zonas de ascenso y descenso, 38 aeropuertos, 21 cuerpos de agua y 4 estaciones de cable, con el fin de vigilar el cumplimiento de las normas y las condiciones del servicio.

Lea también: Puente festivo: recomendaciones para viajar desde Bogotá

Las autoridades recomendaron a los usuarios comprar tiquetes en canales autorizados, llegar con anticipación y verificar condiciones como horarios, rutas y políticas de equipaje. También pidieron consultar con las empresas transportadoras en caso de viajar con mascotas o menores de edad.

Con estas medidas, se busca garantizar una movilización segura en uno de los fines de semana con mayor flujo de viajeros en el país.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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