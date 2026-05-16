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"Los asesinaron a sangre fría": De La Espriella condena el crimen de sus líderes de campaña en el Meta

Sáb, 16/05/2026 - 10:22
El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, señaló a las disidencias de las Farc como autores del atentado.
Abelardo de la Espriella rechazó el asesinato de sus líderes de campaña en Meta.
Créditos:
Facebook Abelardo de la Espriella.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lamentó profundamente el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador local de su campaña, y de su acompañante, Fabián Cardona. El dirigente político y su colaborador fueron víctimas de un ataque armado en zona rural del departamento, justo cuando regresaban de adelantar actividades políticas en Villavicencio.

A través de sus redes sociales, De la Espriella tildó el crimen de "cobarde" y culpó directamente al narcoterrorismo.

"No eran políticos de escritorio. Eran hombres del pueblo, tigres de verdad, que recorrían las calles defendiendo la democracia, la libertad y la esperanza de millones de colombianos. Su único delito fue creer en la Patria y no arrodillarse ante los violentos", manifestó el candidato.

De la Espriella detalló las circunstancias del viaje: "Ellos habían recogido publicidad en Villavicencio para activar la campaña este fin de semana en el Alto Ariari, y cuando regresaban a su tierra, los asesinaron cobardemente a sangre fría. Su sangre quedó marcada sobre los afiches y el material de nuestra campaña, sobre la imagen del Tigre. (...) Esa sangre no se borra, esa sangre es la que nos obliga a seguir adelante, con más fuerza y determinación que nunca en Cubarral y en ese corredor del Meta, donde operan las disidencias de las Farc, al mando del miserable y despreciable Calarcá", indicó. 

Abelardo De La Espriella
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