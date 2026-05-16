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Alerta en Colombia por llamadas fantasma que buscan robar datos

Sáb, 16/05/2026 - 11:37
Ciberdelincuentes usan llamadas automáticas para validar números activos y ejecutar estafas telefónicas.
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Créditos:
Policía Nacional

Las llamadas que se cortan al contestar o en las que nadie responde podrían no ser un error técnico. La Policía Nacional lanzó una alerta por el aumento de las denominadas “llamadas fantasma”, una modalidad usada por ciberdelincuentes para identificar posibles víctimas.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), este tipo de comunicaciones son generadas automáticamente por sistemas computarizados y tienen como objetivo confirmar qué números telefónicos están activos y son atendidos por personas reales.

Una vez el usuario responde, su número es registrado en bases de datos que luego son utilizadas o comercializadas para ejecutar estafas más complejas, como suplantaciones de identidad, fraudes telefónicos (vishing) o envío de mensajes engañosos (smishing).

Las autoridades advierten que, aunque estas llamadas pueden parecer inofensivas, hacen parte de estrategias de ingeniería social que también buscan saturar líneas, especialmente en entornos empresariales.

Ante este panorama, el Centro Cibernético Policial recomienda no iniciar conversaciones con números desconocidos, colgar de inmediato si no hay respuesta y utilizar aplicaciones que permitan identificar llamadas sospechosas.

Vea también: Ciberespionaje y ciberataques: delitos de los que poco se habla en Colombia

Asimismo, insiste en bloquear y reportar estos números, y evitar entregar información personal si alguien se presenta como funcionario de entidades bancarias o de servicios.

Entre las recomendaciones clave también está no responder con la palabra “sí”, ya que la voz podría ser grabada y utilizada para autorizar fraudes, así como nunca compartir códigos de verificación enviados por mensaje o llamada.

Finalmente, la Policía enfatiza la importancia de fortalecer la seguridad de los dispositivos móviles mediante el uso de autenticación biométrica, doble factor de verificación, contraseñas robustas y evitando conexiones a redes Wi-Fi públicas al acceder a aplicaciones financieras.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Policía Nacional
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