Pep Guardiola, técnico español del Manchester City, completó el doblete copero nacional tras imponerse al Chelsea en la final de la Copa de Inglaterra (0-1) que une a la Copa de la Liga, que le permite sumar un nuevo título a su palmarés para alcanzar así los 41 trofeos como entrenador y acercarse al histórico registro de Sir Alex Ferguson que acumula 49.



El técnico de Santpedor (Barcelona), que ya venció la Copa de la Liga en marzo ante el Arsenal, se impuso a los 'Blues' gracias a un remate de espuela de Antoine Semenyo en la segunda parte que le dio a la entidad su octava FA Cup y la tercera para el entrenador español.



Con esta victoria, Guardiola completa su segundo doblete nacional que ya consiguió en la temporada 2018/2019, cuando derrotó al Watford y al Chelsea en sendas finales.



El técnico, que disputaba su cuarta final consecutiva de la Copa de Inglaterra y que había perdido las dos últimas finales ante el Manchester United y Crystal Palace, sigue rompiendo todos los récords y se coloca a ocho títulos del histórico registro de Sir Alex Ferguson, que lidera la clasificación de técnicos más laureados con 49.



Además, ha llegado a esas cifras en tiempo récord, ya que solo ha necesitado 18 temporadas en los banquillos, mientras que Ferguson, que se retiró en 2013, acumuló su extenso palmarés a lo largo de 39 años de carrera, entre su etapa en el Aberdeen y su legendario ciclo en el Manchester United.