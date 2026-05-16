EE. UU. y Nigeria afirman haber matado a jefe del Estado Islámico en África

Estados Unidos y Nigeria confirmaron la muerte de Abu Bilal al Minuki, señalado como uno de los principales líderes del grupo Estado Islámico (EI), en medio de una operación militar conjunta desarrollada en territorio nigeriano.



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El anuncio fue realizado inicialmente por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el operativo fue ejecutado tras una misión “meticulosamente planificada” dirigida contra quien calificó como “el terrorista más activo del mundo”.

Según explicó el mandatario en Truth Social, Al Minuki —nacido en 1982 y originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria— habría ocupado el cargo de segundo al mando del Estado Islámico a nivel global.

“Nuestras fuerzas armadas nigerianas, determinadas y en estrecha colaboración con las fuerzas armadas de Estados Unidos, llevaron a cabo una audaz operación conjunta que asestó un duro golpe a las filas del Estado Islámico”, afirmó el presidente nigeriano Bola Tinubu en un comunicado divulgado este sábado.

El ejército de Nigeria también confirmó la muerte del dirigente yihadista y lo describió como “uno de los terroristas más activos del mundo”.

La operación representa la segunda intervención militar estadounidense en Nigeria en menos de cinco meses. Durante la pasada Navidad, fuerzas de Estados Unidos realizaron bombardeos coordinados con Abuja en el estado de Sokoto contra objetivos vinculados al Estado Islámico.

Violencia persistente en el norte de Nigeria

El norte de Nigeria continúa afectado por la violencia de grupos yihadistas y bandas criminales conocidas localmente como “bandidos”, responsables de ataques armados, secuestros masivos y extorsiones en distintas regiones del país más poblado de África.

Trump ha insistido en denunciar supuestas persecuciones contra cristianos en Nigeria, llegando incluso a hablar de un “genocidio” perpetrado por terroristas. Sin embargo, el gobierno nigeriano y varios expertos internacionales rechazan esa versión y sostienen que la violencia impacta tanto a comunidades cristianas como musulmanas.



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La operación militar conjunta se produce en medio del fortalecimiento de la cooperación de seguridad entre Washington y Abuja frente al avance de organizaciones extremistas en África occidental.