Bogotá tendrá hoy una jornada de Bogotá Cultural 24/7, con planes gratuitos desde las 2:00 p. m. y hasta altas horas de la noche. Habrá conciertos, museos abiertos, recorridos, talleres y actividades culturales en cinco localidades.

Planes para moverse por Bogotá esta noche

Este sábado 16 de mayo, Bogotá tendrá una nueva jornada de Bogotá Cultural 24/7, una programación pensada para quienes buscan planes más allá de los horarios habituales. La agenda empezará desde las 2:00 p. m. y se extenderá durante la tarde y la noche en distintos escenarios de la ciudad.

Las actividades estarán en Santa Fe, San Cristóbal, La Candelaria, Barrios Unidos y Chapinero, con presencia en los Distritos Creativos de La Candelaria - Santa Fe, San Felipe y La Playa. La entrada será gratuita y la programación incluye música en vivo, recorridos patrimoniales, exposiciones, talleres, danza, poesía, cuentería y experiencias comunitarias.

En La Candelaria, varios hostales funcionarán como escenarios culturales. El Hostal Botánico tendrá desde las 3:00 p. m. música del Pacífico, DJ sets y actividades de creación colectiva. Más tarde, el Hostal Masaya ofrecerá sonidos del Caribe y el Hostal Fátima tendrá fusiones andinas, además de espacios relacionados con prevención de violencias basadas en género.

La jornada también tendrá museos abiertos en la noche. El Museo del Claustro del Rosario tendrá recorridos y activaciones artísticas desde las 3:30 p. m.; el Museo del Vidrio ofrecerá una experiencia patrimonial desde las 5:40 p. m.; y el Museo Masónico abrirá desde las 7:30 p. m. con una visita a la Bóveda Celeste y una presentación musical.

San Felipe y La Playa también tendrán programación

En el Distrito Creativo San Felipe, la actividad comenzará desde las 2:00 p. m. en parques como Juan XXIII y La Araña. Allí habrá actividades familiares, danza, lectura, música contemplativa y exposiciones de artistas del sector.

A las 4:00 p. m. empezará el recorrido “7 Miradas”, una experiencia guiada por galerías, librerías y espacios creativos. En la noche, Casa Valhalla, Casa 73-22 y Espacio KB tendrán conciertos, DJ sets y actividades culturales.

Por su parte, el Distrito Creativo Diverso La Playa tendrá programación desde las 5:00 p. m. con el lanzamiento de su marca, espacios tipo backstage sobre producción cultural y presentaciones musicales y electrónicas.

Según la Secretaría Distrital de Cultura, entre 2024 y 2025 Bogotá Cultural 24/7 movilizó más de $3.504 millones, realizó más de 240 acciones culturales y vinculó a más de 1.800 artistas y agentes culturales.

Para quienes quieran salir hoy, la recomendación es revisar los horarios por zona y elegir el circuito según el tipo de plan: museos y recorridos en La Candelaria, espacio público y galerías en San Felipe, o música y producción cultural en La Playa.