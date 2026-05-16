Banda de Yeison Jiménez entra en crisis tras anuncio de reality musical

La denominada “Banda del Aventurero”, agrupación que acompañó durante años a Yeison Jiménez, enfrenta uno de sus momentos más tensos tras la muerte del artista ocurrida el pasado 10 de enero de 2026.

La controversia comenzó luego de que el equipo liderado por el mánager Rafael Muñoz anunciara la creación de un reality musical para encontrar una nueva voz principal que continúe interpretando el repertorio del cantante.

La iniciativa, que contemplaría audiciones en distintas regiones del país, generó molestia entre algunos integrantes históricos de la agrupación, quienes aseguraron no haber sido consultados sobre la decisión.

Uno de los primeros en expresar públicamente su inconformidad fue Miguel Huertas, corista de la banda, quien afirmó en entrevistas y redes sociales que varios músicos se enteraron del proyecto a través de internet y no directamente por parte del equipo administrativo.

“Para muchos en la banda, la idea del reality nos tomó por sorpresa y nos desmotivó. Hemos sido una familia ya formada y nos cuesta imaginar el proyecto con una nueva voz elegida por casting”, señaló el cantante.

Según Huertas, el desacuerdo no radica únicamente en el formato televisivo, sino en la manera en que se estaría manejando el legado artístico del intérprete de Destino final.

Miguel Huertas anunció su retiro de la agrupación

En medio de la creciente polémica, Miguel Huertas confirmó oficialmente su salida de la agrupación mediante un video publicado en redes sociales.

“Daré un paso al costado para no seguir obstruyendo este camino que ellos están construyendo”, expresó el cantante, quien además anunció el inicio de su carrera como solista.

Huertas aseguró que ahora concentrará sus esfuerzos en nuevos proyectos musicales y agradeció el apoyo recibido por seguidores durante los últimos días.

La salida del artista representa una baja importante para la agrupación, pues era considerado una de las voces más reconocibles dentro del proyecto musical construido junto a Yeison Jiménez.

Por su parte, el mánager Rafael Muñoz defendió el reality y negó que la intención sea reemplazar al fallecido cantante. Según explicó, el objetivo es encontrar nuevos talentos que puedan mantener vigente el legado musical del “Aventurero”.

Muñoz también reveló que algunos integrantes actuales tendrían compromisos contractuales con sellos discográficos en Estados Unidos, situación que habría dificultado que asumieran el liderazgo de la agrupación.