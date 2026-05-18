La desaparición de Yulixa Toloza, de quien no se tiene rastro desde el pasado miércoles, día en que se sometió a una lipólisis láser en un centro estético del barrio Venecia, en el sur de Bogotá, sigue arrojando nuevas pistas. Las autoridades hallaron el vehículo que, según las primeras hipótesis de la investigación, habría sido utilizado para transportar a Yulixa Toloza.

El automotor, que inició su ruta en Bogotá, recorrió gran parte del país antes de ser interceptado en la capital de Norte de Santander.

Dos detenciones y pistas en el vehículo

Según informó Noticias Caracol, el carro fue hallado en una zona residencial de la capital de Norte de Santander. Durante el operativo, la Policía detuvo a dos personas, de nacionalidad extranjera, que se encontraban a bordo del carro. Sin embargo, no se trataría de los sospechosos principales, sino de los conductores que cumplían la labor de trasladar el automotor. El medio agregó que, sobre las 6:00 p. m., un juez determinará su situación judicial.