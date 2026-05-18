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Hallan en Cúcuta el vehículo en el que habría sido transportada Yulixa Toloza

Lun, 18/05/2026 - 11:24
Durante el operativo en el que se halló el vehículo que transportó a Yulixa, fueron detenidas dos personas.
Hallan en Cúcuta el carro que transportó a Yulixa Toloza.
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La desaparición de Yulixa Toloza, de quien no se tiene rastro desde el pasado miércoles, día en que se sometió a una lipólisis láser en un centro estético del barrio Venecia, en el sur de Bogotá, sigue arrojando nuevas pistas. Las autoridades hallaron el vehículo que, según las primeras hipótesis de la investigación, habría sido utilizado para transportar a Yulixa Toloza.

El automotor, que inició su ruta en Bogotá, recorrió gran parte del país antes de ser interceptado en la capital de Norte de Santander.

Dos detenciones y pistas en el vehículo

Según informó Noticias Caracol, el carro fue hallado en una zona residencial de la capital de Norte de Santander. Durante el operativo, la Policía detuvo a dos personas, de nacionalidad extranjera, que se encontraban a bordo del carro. Sin embargo, no se trataría de los sospechosos principales, sino de los conductores que cumplían la labor de trasladar el automotor. El medio agregó que, sobre las 6:00 p. m., un juez determinará su situación judicial.

En este momento, el vehículo se encuentra bajo la custodia de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación. Expertos forenses avanzan en el cotejo de huellas dactilares y el análisis de todos los elementos materiales probatorios hallados en su interior, con el fin de recolectar pistas clave que permitan esclarecer el caso.

Sin rastro de Yulixa

A pesar del importante avance que significa la localización del carro, todavía no se tiene ningún reporte sobre el paradero o estado de Yulixa Toloza. La búsqueda continúa.

Yulixa Toloza
Cúcuta
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