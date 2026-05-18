Oficiales de Migración Colombia lograron la detección y posterior expulsión del país de un ciudadano de origen ruso y nacionalidad estadounidense que había reingresado de manera irregular al territorio nacional.

El operativo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, en los momentos en que el extranjero se disponía a abordar un vuelo con destino a la ciudad de Medellín. Tras su detención, las autoridades hicieron efectiva su salida del país en un vuelo hacia Panamá.

De acuerdo con el reporte de la autoridad migratoria, el hombre no registraba movimientos legales de ingreso en los sistemas oficiales, por lo que se estableció que cruzó la frontera de forma clandestina, presuntamente por el paso de Rumichaca, para luego desplazarse hacia la ciudad de Cali. La interceptación fue posible gracias al trabajo articulado y la rápida reacción entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

¿Por qué lo expulsaron la primera vez de Colombia?

Este ciudadano ya contaba con una medida de expulsión vigente aplicada el pasado mes de abril, la cual le prohíbe el ingreso a Colombia por un periodo de diez años. Dicha sanción se originó tras comprobarse un comportamiento sistemático que atentaba contra la seguridad nacional, el orden público y la convivencia ciudadana.

Durante más de dos años, el extranjero protagonizó constantes altercados en un apartamento de su propiedad en el sector de El Poblado, comuna 14 de Medellín, donde los vecinos denunciaron fiestas masivas a alto volumen, agresiones y el ingreso permanente de personas vinculadas a la prostitución.

A pesar de haber recibido más de doce comparendos por infracciones al Código de Convivencia y múltiples llamados de atención por parte de la Policía, el implicado continuó desacatando las normas locales, lo que en su momento derivó en la apertura del expediente migratorio que ordenó su salida de Colombia.

Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, enfatizó que este caso demuestra la contundencia de la institución frente a quienes desafían las leyes colombianas y vulneran la tranquilidad de las comunidades. La funcionaria reiteró que la entidad mantendrá activos todos los controles y las acciones coordinadas a nivel nacional para evitar que las personas que ya han sido sancionadas vulneren las fronteras e incumplan las restricciones impuestas.