La cantante colombiana Shakira obtuvo una nueva victoria judicial en España luego de que la Audiencia Nacional anulara las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria relacionadas con su declaración fiscal de 2011.



Lea: Lo que se sabe del show de Shakira en la final del Mundial 2026

La decisión pone fin a una disputa que se extendió durante ocho años y en la que las autoridades españolas sostenían que la artista debía tributar como residente fiscal en el país durante ese periodo.

¿Qué determinó el Tribunal en el caso de Shakira?

Según la sentencia, la Agencia Tributaria no logró demostrar que la barranquillera hubiera permanecido más de 183 días en España durante 2011, requisito indispensable para considerarla residente fiscal.

El tribunal concluyó que la artista estuvo en territorio español únicamente 163 días y rechazó los argumentos de Hacienda sobre las llamadas “ausencias esporádicas”, utilizadas para justificar su residencia fiscal.

La defensa de la cantante argumentó desde el inicio que, durante ese año, Shakira realizó una extensa gira internacional con 120 conciertos en 37 países, lo que hacía imposible cumplir con el tiempo mínimo exigido por la legislación española.



También puede leer: Diddy habría tenido romance con este miembro de la familia real británica

La Audiencia Nacional también descartó que existiera simulación empresarial o que el centro principal de las actividades económicas de la cantante estuviera radicado en España. Como resultado del fallo, la justicia ordenó a Hacienda devolverle cerca de 60 millones de euros, suma que incluye el dinero retenido, intereses y costos judiciales derivados del proceso.

El abogado de la artista, José Luis Prada, calificó el caso como un “calvario” de ocho años y aseguró que la resolución evidencia la falta de sustento de las acusaciones. Por su parte, Shakira reaccionó mediante un comunicado en el que afirmó que “nunca hubo fraude” y señaló que el proceso afectó gravemente su vida personal y familiar.

“Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal y campañas para destruir mi reputación”, expresó la cantante, quien actualmente reside en Miami junto a sus hijos. Pese al fallo, la Agencia Tributaria española anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo.